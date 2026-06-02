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Mercado Financeiro CPI anual da zona do euro acelera a 3,2% em maio, mas fica abaixo do esperado Resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,3%, mas se afastou ainda mais da meta oficial de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que anunciará sua próxima decisão de juros no dia 11

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 3,2% em maio, ante 3,0% em abril, segundo levantamento preliminar divulgado nesta terça-feira, 2,pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,3%, mas se afastou ainda mais da meta oficial de inflação de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que anunciará sua próxima decisão de juros no dia 11.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve alta anual de 2,5% em maio, acima do avanço de 2,2% em abril e também superior ao consenso da FactSet, de 2,4%.

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