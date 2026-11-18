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Mercado Financeiro CPI anual da zona do euro acelera a 4% em outubro; núcleo é revisado para 2,6% Resultado confirmou a estimativa preliminar e ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 3,8% em setembro para 4% em outubro, na comparação anual, segundo a leitura final divulgada nesta quarta-feira (18) pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado confirmou a estimativa preliminar e ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A inflação se afastou ainda mais da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que elevou os juros da região duas vezes neste ano, em junho e setembro.

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,5% em outubro, acima da alta de 0,4% prevista pelo consenso da FactSet.

O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, avançou 2,6% em outubro ante igual mês do ano passado, acima da estimativa preliminar, de 2,5%, e do resultado de setembro, também de 2,5%.

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