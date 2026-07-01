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Inflação ao Consumidor CPI anual da zona do euro desacelera a 2,8% em junho e fica abaixo do esperado Resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,0%, e mais próximo da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE)

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 2,8% em junho, ante 3,2% em maio, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quarta-feira, 1, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,0%, e mais próximo da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve alta anual de 2,4% em junho, ante 2,5% em maio, e abaixo da projeção da FactSet, de 2,5%.

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