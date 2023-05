CPI da Americanas: diretores e ex-diretores serão primeiros convocados pela Câmara

A- A+

A CPI da Americanas, na Câmara dos Deputados, quer convocar diretores e ex-diretores da empresa para os primeiros depoimentos da comissão que investiga suposta fraude financeira do conglomerado de varejo.

O plano de trabalho do relator, Carlos Chiodini (MDB-SC), cita: Leonardo Coelho Pereira, Sérgio Rial, Miguel Gutierrez, Anna Christina Ramos Saicali, José Timotheo de Barros, Marcio Cruz Meirelles, João Guerra, Camille Loyo Faria, Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes.

Os requerimentos oficiais para convocação dos executivos serão votados pelos deputados da comissão na semana que vem. Na sequência, os parlamentares querem chamar os auditores fiscais que trabalharam na checagem de contas da Americanas, como:

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Independente da Americanas S.A.;

Presidente da KMPG, Sr. Charles Kriek, e dos empregados responsáveis pela análise dos balanços contábeis da Americanas S.A.;

Presidente da PWC, Sr. Fernando Alves, e dos empregados responsáveis pela análise dos balanços contábeis da Americanas S.A.





A suspeita dos deputados é que houve conivência de auditores fiscais e até um possível colaboração deles para manter a imagem da empresa como superavitária.

— Toda essa possibilidade de fraude será alvo de investigação, mas com muita serenidade e equilíbrio, para protegermos milhares de empregos. São mais de 40 mil funcionários nas Lojas Americanas. Temos a missão também de produzir sugestões legislativas para os processos de recuperação judicial — disse o presidente da CPI, Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE).

A CPI também quer ouvir investigadores que já estão apurando as supostas fraudes na Polícia Federal, no Ministério Público. Os deputados sugerem também convites ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Pedro

Nascimento, representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e da bolsa de valores B3.

— Estamos falando do maior bilionário do país que aplicou o maior golpe contábil — afirmou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

O bilionário Jorge Paulo Lemann, dono da holding que financiava a Americanas, deve ser chamado apenas nas últimas audiências da CPI, junto com demais acionistas majoritários. A ideia dos parlamentares é recolher provas suficientes para questioná-los.

Associações de empregados da empresa e acionistas minoritários também devem ser chamados.

Documentos

O relator vai solicitar toda a documentação do processo de recuperação judicial na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Os documentos relacionados às demonstrações contábeis da Americanas S.A., seus contratos com as auditorias KPMG e PWC, processos judiciais e administrativos em curso, serão requisitados.

A CPI da Americanas terá prazo até o dia 28 de setembro para apresentação do relatório final.

