CPI da Americanas tem data de depoimento de ex-presidente da companhia durante rombo bilionário

A CPI da Americanas da Câmara dos Deputados convocou o ex-presidente da empresa Miguel Gutierrez para depoimento na próxima terça-feira, 4 de julho. O executivo foi CEO da varejista por duas décadas, quando deixou o cargo no final do ano passado, substituído por Sérgio Rial.

Rial revelou o rombo na companhia cerca de um mês depois de assumir a empresa. Por isso, Gutierrez é visto como suspeito de fazer parte de um esquema de fraude bilionário.

Além dele, também foi chamado o ex-diretor financeiro André Covre, que assumiu o posto no em dezembro de 2022, poucos dias antes da revelação do rombo. Na CPI, poderá dar mais detalhes de como foi o processo de descoberta do problema.

O comunicado de convocação já foi enviado aos dois ex-executivos. Fontes próximas à cúpula da CPI afirmaram ao Globo que um pedido de condução coercitiva é considerado, caso eles não compareçam.

