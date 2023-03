CPI das Americanas é protocolada na Câmara

A- A+

Líder do PP na Câmara, o deputado André Fufuca protocolou, nesta quinta-feira (9), um requerimento para implantação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a suposta fraude contábil na Americanas.



O pedido conta com o apoio de 216 deputados, de acordo com o parlamentar, e conta com assinaturas de deputados da base do governo. Os desvios financeiros na gigante do setor varejista podem chegar a R$ 20 bilhões.

“O episódio da Americanas afeta a credibilidade de todo o mercado de ações no Brasil e é do interesse público assegurar que os investidores possam ter absoluta certeza de que a economia popular não será nunca prejudicada por qualquer tipo de fraude, erros ou acobertamentos de rombos em balanços”, diz um trecho do requerimento.

Agora, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidir pela instauração da investigação. No mês passado, Lira citou a iniciativa para implantação da CPI e definiu os fatos como “muito graves”, apesar de ter ponderado que a Câmara atuaria com cuidado.

- O que aconteceu foi muito grave, principalmente o que diz respeito às empresas de auditoria. Empresas com nome e renome, que atestaram balanço”, disse na ocasião.

