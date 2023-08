CPI das Americanas: ex-CEO que revelou 'inconsistências' bilionárias depõe nesta terça-feira (22)

A- A+

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Americanas vai ouvir nesta terça-feira o depoimento do ex-CEO da empresa Sergio Rial e de Flávia Carneiro, ex-superintendente de Controladoria da varejista. Rial foi convidado pelo colegiado. Já Flávia vai na condição de convocada.

Rial foi CEO da companhia por nove dias e decidiu renunciar no dia 11 de janeiro. De acordo com o que disse na época, a empresa tem “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões nos balanços de 2022 e de anos anteriores. Após isso, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial e passou a ser alvo da Justiça.

Como revelou o colunista Lauro Jardim, do Globo, Flávia Carneiro assinou com o Ministério Público Federal (MPF) um acordo de delação premiada na semana passada.

Além de ter sido superintendente de controladoria da Americanas, Flávia era egressa da B2W, braço digital da varejista. Em fevereiro, ela foi afastada de suas funções e depois desligada da Americanas.



O requerimento dos depoimentos é de autoria do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), relator da CPI. Ao justificar o convite a Rial e a convocação para Flávia Carneiro, o deputado do MDB escreveu que a ida deles "é essencial para o esclarecimento dos fatos ocorridos e para o bom andamento dos trabalhos desta comissão".

Veja também

BENEFÍCIOS Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3