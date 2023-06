CPI das Americanas: presidente da CVM fala em delação premiada para envolvidos na fraude

A- A+

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento, abriu a possibilidade de delações premiadas para agentes econômicos que estejam envolvidos no caso de fraude da Americanas.

Nascimento disse que é momento de cuidado e responsabilidade nas investigações, mas que há indícios de "manipulação informacional" e "crime contra o mercado de capitais".

O presidente da CVM está sendo ouvido na CPI das Americanas na Câmara dos Deputados.

— Queria encorajar todos os agentes econômicos que tenham participado das irregularidades do caso Americanas a fazerem colaborações com a CVM, porque certamente os senhores serão identificados. Realizando autodenúncias e contribuindo com delações premiadas, na certeza de que esse comportamento será enxergado com bons olhos pela autarquia — disse Nascimento em depoimento.

Ele acrescentou ainda:

— A ideia é a gente identificar os demais envolvidos, reunir informações e documentos que comprovem as irregularidades. O momento é oportuno, antes do início do julgamento dos processos. Os senhores em caráter reservado e por escrito entregar as informações de que tem conhecimento.

A CPI da Americanas quer convocar a diretora financeira da Americanas, Camille Loyo Faria, para prestar depoimento na "condição de investigada". Os deputados vão votar o requerimento para ouvir a executiva nesta terça-feira.

Veja também

Economia Conselho aprova devolução de dinheiro esquecido do PIS/Pasep a Tesouro