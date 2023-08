CPI das Criptomoedas pede condução coercitiva de sócios da 123milhas após duas faltas consecutivas

A- A+

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPM) das Criptomoedas, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), pediu à Justiça a condução coercitiva dos sócios da 123milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, para que eles esclareçam os problemas da empresa ao colegiado, na próxima quarta-feira. O parlamentar disse que toda a diretoria também foi convocada para depor na condição de testemunha.

- Eles entraram com Habeas Corpus, mas não vai ter jeito. Vão ter de comparecer. Pedi auxílio à Justiça e à polícia - disse Aureo Ribeiro.

Os empresários não compareceram à sessão da CPI pela segunda vez nesta quarta-feira. A Comissão investiga esquemas de pirâmides financeiras com o uso de criptomoedas e quer questionar os dois sobre a suspensão da emissão de passagens aéreas já compradas pelos consumidores.

De acordo com o presidente da CPI, as milhas de companhias aéreas são ativos digitais e, por isso, a comissão teria escopo para investigar supostas irregularidades envolvendo os ativos.

O depoimento dos dois empresários estava agendado para essa terça-feira, mas eles justificaram a ausência “em razão de não terem sido intimados de qualquer forma para o ato” e “diante da impossibilidade de comparecimento pessoal de seu advogado pela existência de compromisso pessoal previamente agendado e inadiável”.

Assim, o depoimento foi remarcado para esta quarta-feira. Mas de acordo como presidente da CPI, os os sócios da empresa alegaram que tinham uma reunião com o governo federal, no Ministério do Turismo e por isso, não iriam.

