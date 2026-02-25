A- A+

INVESTIGAÇÃO CPI do Crime Organizado decide convocar Vorcaro e ex-sócios do Master Senadores também decidiram retirar da pauta os requerimentos envolvendo advogados e escritórios de advocacia

A CPI do Crime Organizado, do Senado, aprovou nesta quarta-feira uma série de convocações ligadas ao Banco Master, incluindo o ex-controlador Daniel Vorcaro, o ex-sócio Ferreira Lima e três ex-executivos da instituição.

As votações integram a parte deliberativa da 10ª reunião do colegiado, cujo conteúdo está registrado na pauta oficial da comissão.

Além das convocações relacionadas ao Banco Master, a CPI aprovou convites para que autoridades de diferentes poderes compareçam ao colegiado, dentre eles os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.





Como se trata de convites e não de convocações, para eles não há obrigatoriedade de presença.

Foram aprovadas as seguintes convocações:

Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master

Daniel Vorcaro, antigo controlador do banco

Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-superintendente executivo de Tesouraria

Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia

Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco

Durante a votação, a CPI também retirou de pauta convocações de governadores, transformando esses pedidos em convites. Alguns desses gestores — como os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; São Paulo, Tarcísio de Freitas; e Distrito Federal, Ibanez Rocha — já haviam sido convidados anteriormente e com isso alguns itens foram retirados de pauta.

Os senadores também decidiram retirar da pauta os requerimentos envolvendo advogados e escritórios de advocacia, incluindo pedidos que mencionavam a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e escritórios ligados a familiares dele e do ministro Dias Toffoli. A avaliação majoritária foi de que esses itens poderiam gerar questionamentos jurídicos adicionais e desviar o foco da investigação principal.

A ênfase no bloco de convocações relacionado ao Banco Master acompanha a linha adotada pelo relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e pelo presidente do colegiado, senador Fabiano Contarato (PT-ES). Para eles, entender a movimentação financeira da instituição e de empresas associadas é fundamental para mapear o funcionamento econômico das facções e os mecanismos utilizados para ocultação de recursos ilícitos.

