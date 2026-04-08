Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASO MASTER

CPI do Crime Organizado ouve Gabriel Galípolo sobre caso Master

Convite foi feito para presidente do BC para esclarecer reunião com Lula e Daniel Vorcaro em dezembro de 2024

Reportar Erro
Gabriel GalípoloGabriel Galípolo - Foto: Pedro França / Agência Senado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa nesta quarta-feira de sessão CPI do Crime Organizado do Senado para esclarecer pontos relativos ao caso do Banco Master. No convite a Galípolo, de autoria do senador Eduardo Girão (Novo-CE), é citada a presença do atual presidente do BC em reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o dono do Master, Daniel Vorcaro, em dezembro de 2024. Naquela época, o chefe da autarquia ainda era Roberto Campos Neto, mas a indicação de Galípolo já tinha sido aprovada pelo Senado.

"É imprescindível que esta Comissão tenha pleno esclarecimento acerca das razões que motivaram a participação do Sr. Gabriel Galípolo no referido encontro, da natureza das informações eventualmente discutidas, da inexistência ou não de pedidos, pressões ou tratativas relacionadas a procedimentos regulatórios, bem como das providências adotadas posteriormente no âmbito da autoridade monetária", diz o requerimento.

O Master foi liquidado em novembro pelo Banco Central. No mesmo dia da intervenção do regulador, foi deflagrada a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes na atuação do banco. Daniel Vorcaro atualmente está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e negocia um acordo de delação premiada.

Leia também

• BRB encaminha à PF auditoria interna sobre operações com o Master

• Galípolo depõe como convidado na CPI do Crime sobre reunião com investigados do caso Master

• Ministro do STJ que foi a evento pago pelo Master se declara impedido em casos do banco

Na mesma sessão, estava prevista a oitiva de Campos Neto, convocado a comparecer à CPI, mas o ex-presidente do BC não virá à comissão. Ele já foi chamado outras vezes e recorreu ao STF e conseguiu decisões favoráveis para garantir o direito de não comparecer.

Reta final sob pressão
A participação de Galípolo ocorre na última semana de funcionamento da CPI, que tem prazo para encerrar os trabalhos no próximo dia 14. Nesta terça-feira, o relator, Alessandro Vieira (MDB-SE), informou que a comissão não será prorrogada após encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

No entorno de Alcolumbre, a extensão já era considerada pouco provável, diante do calendário eleitoral e da resistência em manter CPIs em funcionamento neste momento.

A reta final também tem sido marcada por esvaziamento de oitivas, após decisões do STF que vêm convertendo convocações em convites e garantindo a depoentes o direito de não comparecer ou de não responder perguntas. Nesta terça-feira, o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), faltou à comissão.

Nesse contexto, a presença de Galípolo é vista por integrantes da CPI como uma tentativa de dar algum fôlego à comissão nos últimos dias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter