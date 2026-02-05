A- A+

BRASIL CPI do INSS adia votação de quebra de sigilos do Banco Master Análise dos requerimentos foi adiada por acordo entre líderes

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Congresso que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) decidiu retirar de pauta, nesta quinta-feira, os requerimentos que previam a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Banco Master. As propostas seriam analisadas durante a reunião do colegiado, mas não foram votadas.

O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que os requerimentos foram retirados de pauta por acordo entre os líderes da comissão e que não serão analisados “por enquanto”. Segundo ele, as propostas devem voltar à pauta após ajustes ou em sessões futuras.

Os pedidos haviam sido apresentados por parlamentares do partido Novo e solicitavam acesso a informações financeiras da instituição, como contas, investimentos, bens, direitos e valores mantidos pelo banco em instituições financeiras.

Segundo informações discutidas na comissão, há indícios de problemas em contratos de empréstimos consignados vinculados ao Banco Master, incluindo registros de operações sem autorização dos beneficiários.





Na mesma sessão, também foi retirado de pauta o pedido que solicitava à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informações sobre voos e passageiros de aeronaves registradas em nome de empresa ligada ao empresário Daniel Vorcaro. O objetivo do requerimento era verificar eventuais vínculos entre a atuação do banco no mercado de consignados e estruturas empresariais relacionadas ao investigado.

O senador Carlos Viana, informou que o depoimento de Daniel Vorcaro está mantido para o dia 26 de fevereiro. A oitiva havia sido inicialmente prevista para esta quinta-feira, mas foi remarcada após tratativas com o Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por processos relacionados ao Banco Master.

— O deslocamento do senhor Daniel Vorcaro, de onde ele esteja, para a CPMI no dia 26 de fevereiro, que está confirmado, o ministro de pronto autorizou. Eu já fiz o requerimento, já foi notificado o Supremo, já está autorizado o deslocamento dele — destacou Viana, reforçando a data do depoimento de Vorcaro.

