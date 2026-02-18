CPI do INSS antecipa para segunda-feira depoimento de Vorcaro, fundador do Banco Master

A- A+

A CPI do INSS antecipou para a próxima segunda-feira (23) , às 16h, o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador e presidente do Banco Master. A oitiva estava inicialmente prevista para quinta-feira (26), mas foi remarcada após reunião do presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), com outros integrantes da cúpula do colegiado.

A mudança de data ocorre em meio à disputa jurídica envolvendo o comparecimento do empresário e é interpretada por integrantes da comissão como um movimento para garantir que a oitiva aconteça sem novos adiamentos. Nos bastidores, parlamentares avaliam que a antecipação reduz a margem para manobras processuais às vésperas do depoimento.

A antecipação também tem um efeito logístico de não esvaziamento do depoimento. O banqueiro também é esperado no Congresso na terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

Vorcaro foi convocado no fim do ano passado após a CPI aprovar, além da oitiva, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do empresário. A decisão foi justificada pela necessidade de esclarecer o papel do Banco Master nas investigações sobre irregularidades em empréstimos consignados e outros produtos financeiros ofertados a aposentados e pensionistas do INSS.

O banco entrou no radar da comissão após a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central e a deflagração da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura suspeitas de gestão temerária, formação de carteiras de crédito sem lastro e outras irregularidades. Parlamentares sustentam que a oitiva de Vorcaro é central para entender a estrutura financeira das operações e a eventual conexão com prejuízos a beneficiários do INSS.

A defesa do banqueiro ainda avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar limitar o alcance do depoimento ou assegurar que ele possa exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Integrantes da CPI reconhecem que, mesmo com o comparecimento, o empresário pode optar por não responder às perguntas, estratégia comum em comissões parlamentares de inquérito.

A expectativa é de que a sessão de segunda-feira concentre questionamentos sobre a política de concessão de crédito consignado, a estrutura de captação do banco e as decisões tomadas no período que antecedeu a intervenção do Banco Central.

