CASO MASTER CPI do INSS aprova convocação de cunhado e ex-namorada de Vorcaro e diretores do Banco Master Colegiado rejeitou convocação de Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira, requerimentos de convocação para realizar a oitiva do cunhado e da ex-namorada de Daniel Vorcaro, investigado no caso Master.

O colegiado também votou o requerimento de convocação de Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula (PT). O pedido, contudo, foi rejeitado.

Fabiano Zettel é empresário e cunhado de Vorcaro. Ele é suspeito de atuar como “operador” do banqueiro. Como revelou O GLOBO, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou que Zettel movimentou quase R$ 100 milhões em apenas 7 meses, valor “incompatível com a capacidade financeira”.

Embora seja figura central no escândalo do Master, a intenção do requerimento é ouvi-lo acerca de supostas “irregularidades na gestão e descontos indevidos em benefícios previdenciários”.

O colegiado também aprovou, de forma simbólica, a convocação de Martha Greaf, ex-namorada do banqueiro. É com ela que Vorcaro teve conversas vazadas nas quais ele relatou uma série de encontros com autoridades e políticos.

Os requerimentos fazem parte da estratégia da comissão de ampliar o conjunto de depoimentos ligados a instituições financeiras e pessoas que, segundo integrantes do colegiado, podem ter informações relevantes para o andamento das investigações.

Mais cedo, a comissão havia previsto a realização de oitivas com alguns dos convocados em outras sessões, mas os depoimentos acabaram cancelados após parte deles informar que não compareceria.

Entre os nomes que seriam ouvidos estavam Artur Ildefonso Brotto Azevedo, CEO do Banco C6 Consignado S.A.; Paulo Gabriel Negreiros de Almeida, tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA); e Lea Bressy Amorim, diretora de Tecnologia da Informação do INSS.

Também estava prevista a oitiva de Leila Mejdalani Pereira, presidente do Banco Crefisa. No entanto, o depoimento foi adiado após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que autorizou o reagendamento da oitiva. A empresária deverá ser ouvida pelo colegiado na próxima quarta-feira.

A CPMI apura suspeitas de irregularidades envolvendo descontos e operações financeiras relacionadas a aposentados e pensionistas do INSS. Os parlamentares buscam identificar a participação de entidades, intermediários e instituições financeiras nos supostos esquemas investigados.

Os parlamentares também analisarão requerimentos para ouvir Danielle Fonteles, que foi publicitária de campanhas do PT; José Antônio Batista Costa, presidente da J&F Participaões; e Edson Claro Medeiros Júnior, ex-colaborador de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "careca do INSS".

Essas votações, ao contrário das convocações de Zettel e Martha, não são simbólicas - normalmente realizadas quando há acordo entre governistas e oposição antes da análise dos requerimentos. No caso, tais requerimentos serão votados um a um, em separado, após argumentação dos parlamentares, tanto pró e contra.

