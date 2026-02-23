A- A+

INSS CPI do INSS: depoente passa mal após questionamentos sobre patrimônio do marido e é atendida Mulher de Cícero Marcelino teve crise de ansiedade durante a oitiva e não retornou após atendimento médico

A oitiva de Ingrid Pikinskeni Morais Santos na CPI do INSS foi interrompida na noite desta segunda-feira, após a depoente deixar a sessão chorando durante questionamentos sobre a evolução patrimonial de seu marido, Cícero Marcelino de Souza Santos. Ingrid é apontada como sócia dele em empresas ligadas à Conafer, entidade sob investigação por descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O episódio ocorreu depois de uma sequência de perguntas feitas pelo relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que questionou se Ingrid jamais havia estranhado o aumento patrimonial de Cícero. Ela respondeu que não e afirmou ter acreditado que o marido “fosse um empresário bem-sucedido”.

Gaspar então pediu que ela detalhasse de que ramo seria esse suposto sucesso. Ingrid respondeu que o marido “prestava consultoria, parte administrativa”, e acrescentou que ele “sempre foi vendedor”, sem formação específica. Ao ser perguntada sobre que tipo de consultoria ele oferecia, respondeu: “Da vida.”

A resposta gerou risos entre alguns parlamentares, o que levou o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a intervir pedindo que as manifestações fossem interrompidas e que as respostas da depoente fossem respeitadas.

Na sequência, Gaspar retomou os questionamentos sobre o patrimônio do casal e pediu exemplos das consultorias prestadas por Cícero. A partir desse ponto, Ingrid passou a permanecer em silêncio diante das perguntas. A voz da depoente começou a embargar, até que ela deixou a sala chorando.

Viana suspendeu a sessão por 15 minutos. Ingrid não retornou. Segundo o colegiado, a depoente teve uma crise de ansiedade, foi atendida pela equipe médica do Senado, recebeu medicação e teve sua participação na oitiva encerrada.

