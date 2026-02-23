Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INSS

CPI do INSS: depoente passa mal após questionamentos sobre patrimônio do marido e é atendida

Mulher de Cícero Marcelino teve crise de ansiedade durante a oitiva e não retornou após atendimento médico

Reportar Erro
O episódio ocorreu depois de uma sequência de perguntas feitas pelo relator da CPI, deputado Alfredo GasparO episódio ocorreu depois de uma sequência de perguntas feitas pelo relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A oitiva de Ingrid Pikinskeni Morais Santos na CPI do INSS foi interrompida na noite desta segunda-feira, após a depoente deixar a sessão chorando durante questionamentos sobre a evolução patrimonial de seu marido, Cícero Marcelino de Souza Santos. Ingrid é apontada como sócia dele em empresas ligadas à Conafer, entidade sob investigação por descontos indevidos em benefícios previdenciários.

O episódio ocorreu depois de uma sequência de perguntas feitas pelo relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que questionou se Ingrid jamais havia estranhado o aumento patrimonial de Cícero. Ela respondeu que não e afirmou ter acreditado que o marido “fosse um empresário bem-sucedido”.

Gaspar então pediu que ela detalhasse de que ramo seria esse suposto sucesso. Ingrid respondeu que o marido “prestava consultoria, parte administrativa”, e acrescentou que ele “sempre foi vendedor”, sem formação específica. Ao ser perguntada sobre que tipo de consultoria ele oferecia, respondeu: “Da vida.”

Leia também

• Toyota lança Yaris Cross híbrido flex no Brasil a partir de R$ 172.390; saiba detalhes

• OpenClaw apagou todos os mails de uma diretora da Meta

• André Regis lamenta derrotas de Alckimin e Buarque

A resposta gerou risos entre alguns parlamentares, o que levou o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a intervir pedindo que as manifestações fossem interrompidas e que as respostas da depoente fossem respeitadas.

Na sequência, Gaspar retomou os questionamentos sobre o patrimônio do casal e pediu exemplos das consultorias prestadas por Cícero. A partir desse ponto, Ingrid passou a permanecer em silêncio diante das perguntas. A voz da depoente começou a embargar, até que ela deixou a sala chorando.

Viana suspendeu a sessão por 15 minutos. Ingrid não retornou. Segundo o colegiado, a depoente teve uma crise de ansiedade, foi atendida pela equipe médica do Senado, recebeu medicação e teve sua participação na oitiva encerrada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter