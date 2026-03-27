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PREVIDÊNCIA CPI do INSS: início da leitura do relatório tem bate-boca entre Lindbergh e relator Confusão começou após a leitura de um discurso do ministro Luís Roberto Barroso, de 2018, que desencadeou uma sequência de provocações entre os parlamentares

A apresentação do parecer final da CPI do INSS pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), foi marcada por um início tumultuado nesta sexta-feira e terminou com o deputado Lindbergh Farias chamando o relator de “estuprador”, em meio a um bate-boca no plenário da comissão.

A confusão começou após a leitura de um discurso do ministro Luís Roberto Barroso, de 2018, que desencadeou uma sequência de provocações entre os parlamentares.

Antes de entrar propriamente no conteúdo do relatório, Gaspar resgatou um episódio de tensão no Supremo Tribunal Federal envolvendo Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, durante julgamento sobre doações de campanha, Barroso chamou o colega de “pessoa horrível, mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia”, em um dos momentos mais duros da história recente da Corte.

A leitura do trecho no ambiente já polarizado da CPI elevou o tom entre os parlamentares. Durante a exposição, Lindbergh reagiu com irritação às falas do relator, interrompendo a sessão e dando início à troca de acusações.

Em meio à confusão, Gaspar tentou conter a escalada e respondeu com ironia.

"Calma que ainda não chegamos na Odebrecht"

Na sequência, Lindbergh elevou ainda mais o tom e passou a atacar verbalmente o relator, culminando na ofensa.

O episódio escancarou a tensão que marca a reta final da CPI, em um momento em que o relatório — que prevê mais de 200 pedidos de indiciamento — deve ser votado sob forte disputa política. A base do governo atua para barrar a aprovação do parecer, após promover mudanças na composição da comissão para alterar a correlação de forças.

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