PREVIDÊNCIA CPI do INSS ouve ex-diretor de Governança do instituto nesta segunda Na semana passada, ex-procurador depôs por cerca de seis horas

A CPI do INSS, do Congresso Nacional, marcou para esta segunda-feira o depoimento de Alexandre Guimarães, ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social. Alexandre Guimarães ocupou a diretoria de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, entre 2021 e 2023.

A convocação pela Comissão Parlamentar de Inquérito atende a requerimentos apresentados pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Adriana Ventura (Novo-SP), Duarte Jr. (PSB-MA) e Sidney Leite (PSD-AM).

A CPI foi criada para investigar os descontos indevidos em aposentadorias e pensões e está na fase de depoimentos.

Este é o único depoimento da CPI marcado para esta segunda. De acordo com o presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), o colegiado irá ouvir nos próximos dias representantes e funcionários de associações e o ex-ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni. As datas ainda precisam ser confirmadas.

Na semana passada, o ex-procurador do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho depôs por cerca de seis horas. A sua esposa, a médica Thaisa Hoffmann Jonasso, também prestou depoimento. Virgílio negou envolvimento com irregularidades nos descontos de aposentadorias e pensões. Afirmou que não é indiciado, réu ou condenado e ainda nem foi ouvido pela Polícia Federal. Virgílio Filho reclamou do que chamou de pré-julgamento de alguns parlamentares.

"Não sou político e não tenho padrinho político. Sou apartidário. Sempre atuei de forma técnica e não por motivos políticos", declarou.

