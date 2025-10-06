A- A+

Justiça CPI do INSS ouve ex-sócio de advogado investigado Empresário teve negócios com o advogado Nelson Williams, alvo da PF e comissão parlamentar

A CPI do INSS ouve na tarde desta segunda-feira o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti. Ele é citado nas investigações da operação Sem Desconto da Polícia Federal (PF), que apontou descontos irregulares de aposentados e pensionistas para associações e entidades sindicais.

O empresário é ex-sócio do advogado Nelson Willianas, outro alvo da PF e da CPI.

Cavalcanti foi alvo de mandados de busca e apreensão da PF no mês passado, em continuidade à operação Sem Desconto, deflagrada em abril.

Entre os bens apreendidos, chamaram atenção: uma Ferrari vermelha, uma réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna, relógios de luxo, além de dinheiro em espécie.

Segundo integrantes da CPI, relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou movimentações financeiras suspeitas relacionadas a Nelson Wilians.

Cavalcanti depõe como testemunha e a expectativa é que ele ajude a esclarecer os fatos.

