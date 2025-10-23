A- A+

PREVIDÊNCIA CPI do INSS ouve procurador afastado após operação sobre fraudes Representante de empresa suspeita de envolvimento nas fraudes também será ouvida

A CPI do INSS vai ouvir nesta quinta-feira (23) Virgílio Antônio de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do instituto. Ele é investigado por suspeita de participação nas fraudes que levaram a descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Relatório da Polícia Federal que compõe a investigação aponta que o ex-procurador e pessoas ligadas a ele receberam R$ 11,9 milhões do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, que seria intermediador das entidades associativas beneficiadas por uma esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados.

Um dos autores do requerimento de convocação é o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

“A convocação de Virgílio Antônio Ribeiro Filho não apenas permitirá aprofundar as linhas de investigação já em andamento, como também contribuirá para a reconstrução da cadeia de responsabilidades dentro da estrutura do INSS. Seu depoimento é fundamental para esclarecer a participação de dirigentes de alto escalão na fragilização dos controles internos e na abertura de espaço para práticas ilícitas”, disse o senador no requerimento.

A CPI também deverá ouvir nesta quinta a empresária Thaisa Hoffmann Jonasson, da THJ Consultoria. A empresa dela também é suspeita de envolvimento com as fraudes.

“Os autos indicam que Thaisa figura como sócia de empresas que aparecem no núcleo de intermediação de pagamentos e na circulação de valores suspeitos”, diz um requerimento de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF)

