supremo tribunal

CPI do INSS pede ao STF autorização para que Vorcaro viaje em aeronave particular para depor

Pedido ao STF inclui escolta policial durante todo o trajeto do fundador do Banco Master

Daniel Vorcaro, fundador do Banco MasterDaniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Banco Master / Divulgação

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que Daniel Vorcaro viaje a Brasília em uma aeronave particular para prestar depoimento na próxima segunda-feira.

No documento, o senador explica que a própria defesa sugeriu o uso da aeronave privada, alegando que a medida evitaria gastos públicos e facilitaria o deslocamento. A Polícia Legislativa do Senado deve acompanhar o banqueiro durante todo o trajeto.

“Por solicitação de defesa, e considerando a economia ao erário, o transporte do convocado será realizado em aeronave particular dos seus defendentes, ao passo que agentes da Polícia Legislativa do Senado Federal realizarão a sua escolta ao longo de todo o trajeto”, diz trecho do ofício.

A oitiva de Vorcaro estava marcada para quinta-feira, mas foi antecipada para segunda, às 16h. A decisão foi tomada após uma reunião reservada da cúpula da CPI. Entre os parlamentares, a avaliação é de que a mudança reduz o risco de novos adiamentos e evita que a discussão judicial sobre o comparecimento do banqueiro venha a comprometer o depoimento. A proximidade com outro compromisso de Vorcaro — uma audiência marcada na terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado — também pesou na escolha.

Vorcaro foi convocado no fim do ano passado após a CPI aprovar, além da oitiva, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do empresário. A decisão foi justificada pela necessidade de esclarecer o papel do Banco Master nas investigações sobre irregularidades em empréstimos consignados e outros produtos financeiros ofertados a aposentados e pensionistas do INSS.

A defesa do banqueiro ainda avalia recorrer ao STF para tentar limitar o escopo das perguntas ou assegurar o direito ao silêncio. Mesmo assim, integrantes da comissão afirmam que pretendem abordar temas como a política de crédito do Master, a captação de recursos e as decisões tomadas antes da intervenção do Banco Central.

Nos bastidores, a expectativa é que o depoimento de segunda-feira se transforme em um dos momentos-chave da CPI. Para parlamentares, ouvir Vorcaro pessoalmente pode ajudar a esclarecer como o banco se estruturou, que riscos assumiu e de que forma suas operações afetaram milhares de beneficiários do INSS.

