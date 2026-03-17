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caso master CPI do INSS: presidente diz que espera dados de Vorcaro "o mais breve" após STF restringir acesso Viana também negou direcionamento político ou "vingança" na condução dos trabalhos da CPI ao ser questionado sobre a inclusão de igrejas nas apurações

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que espera que os dados da investigação sobre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, sejam disponibilizados “o mais breve possível”, após decisão do STF que restringiu o acesso ao material apreendido.

Segundo ele, a medida busca preservar provas diante de tentativas de divulgação de trechos do material e não comprometer o andamento do inquérito.

— O mais importante neste momento é preservar todo esse material, para que o inquérito corra, a investigação seja feita e, na possibilidade de uma condenação, nenhuma prova seja anulada. Infelizmente, existiram tentativas de vazamento de informações que deveriam permanecer restritas ao âmbito da investigação.

Viana também negou direcionamento político ou “vingança” na condução dos trabalhos da CPI ao ser questionado sobre a inclusão de igrejas nas apurações.

O senador ainda indicou a ampliação do compartilhamento de dados com outras frentes investigativas, ao anunciar que pretende pedir o envio de informações fiscais à CPI do Crime Organizado, incluindo dados relacionados a investigados.

— Vou apresentar requerimento para compartilhamento da quebra de sigilo fiscal com a CPMI do Crime Organizado. Esse material ficará à disposição dos parlamentares para todo e qualquer tipo de investigação.

Viana afirmou que a continuidade da comissão é essencial para o avanço das investigações e disse que a eventual não prorrogação dos trabalhos representará uma perda para o país. Segundo ele, o Congresso terá responsabilidade histórica caso o apuração seja interrompida.

O senador também criticou a dependência da CPI em relação a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) para avançar nas investigações, especialmente no que diz respeito à convocação de investigados. Ele afirmou que a comissão aguarda julgamento de recurso para tentar garantir o comparecimento de Daniel Vorcaro e de outros nomes.

— Nós estamos na dependência agora do julgamento do nosso recurso para que a gente possa dar sequência. Enquanto o Parlamento não modificar a lei, nós estaremos a reboque do Supremo Tribunal Federal

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