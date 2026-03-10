A- A+

PREVIDÊNCIA CPI do INSS recorre ao STF para manter quebra de sigilo de Lulinha Comissão argumenta que deliberação seguiu regras regimentais e que o Judiciário não pode revisar atos internos do Congresso

A CPI do INSS recorreu nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu a aprovação em bloco de 87 requerimentos de quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático feita pelo colegiado no fim de fevereiro.

Entre os pedidos atingidos pela decisão está o acesso a dados do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O recurso foi apresentado pela Advocacia do Senado em nome do presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e pede que o próprio relator reconsidere a liminar ou leve o caso para análise do colegiado da Corte.

A decisão do ministro suspendeu os efeitos da votação após um dos alvos das medidas entrar com mandado de segurança no STF. Na liminar, Dino apontou que a aprovação em bloco dos requerimentos não teria sido acompanhada de debate e fundamentação individualizada suficientes para justificar medidas que atingem direitos fundamentais, como a quebra de sigilo de dados financeiros e fiscais.

No recurso apresentado ao STF, a CPI sustenta que a decisão do ministro interferiu indevidamente no funcionamento do Congresso e estrutura a argumentação na legalidade da votação em bloco e na impossibilidade de controle judicial sobre procedimentos internos do Parlamento.

Legalidade da votação em bloco

O primeiro eixo da argumentação busca demonstrar que não há irregularidade na aprovação conjunta de requerimentos, como ocorreu na sessão que analisou os pedidos de quebra de sigilo.

Segundo a advocacia do Senado, esse tipo de deliberação está previsto nas regras regimentais e faz parte da dinâmica habitual das comissões parlamentares, inclusive CPIs. O recurso afirma que não existe na Constituição ou no regimento das Casas legislativas exigência de votação individualizada para cada pedido.

“A deliberação em bloco de quebra de sigilo promovida por Comissão Parlamentar de Inquérito não é inconstitucional nem ilegal”, afirma o recurso apresentado ao Supremo.

O documento sustenta que os requerimentos estavam previamente incluídos na pauta da reunião e foram submetidos ao colegiado conforme o procedimento regimental. A advocacia afirma ainda que houve discussão durante a sessão antes da votação, com manifestações de parlamentares favoráveis e contrários ao procedimento.

Para reforçar a tese, o recurso cita precedentes de outras comissões parlamentares e menciona que votações em bloco são prática recorrente no Congresso, inclusive em situações consideradas mais sensíveis do ponto de vista político, como a análise de vetos presidenciais.

Na avaliação da advocacia do Senado, exigir análise e votação individual de cada requerimento criaria um procedimento que não existe no ordenamento jurídico e poderia inviabilizar o funcionamento das CPIs.

Autonomia do Congresso

A CPI arumenta ainda que a forma de votação adotada pela comissão diz respeito à organização interna do Parlamento, razão pela qual não deveria ser objeto de revisão pelo Judiciário.

A peça sustenta que decisões desse tipo se enquadram no conceito de ato “interna corporis”, expressão utilizada para designar matérias ligadas à interpretação das normas regimentais do Legislativo.

“Por se tratar de ato interna corporis, consistente na interpretação de normas regimentais, a forma de deliberação e aprovação dos requerimentos não se submete a controle jurisdicional”, afirma o documento.

Segundo o recurso, permitir que o Judiciário revise esse tipo de decisão abriria precedente para interferência no funcionamento das atividades parlamentares, o que violaria o princípio da separação entre os Poderes.

A advocacia do Senado também menciona jurisprudência do próprio STF segundo a qual o Judiciário não deve interferir na interpretação de normas regimentais do Congresso, salvo quando houver violação direta à Constituição.

“Em respeito ao princípio da separação dos Poderes, é vedado ao Poder Judiciário exercer controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas”, sustenta o recurso.

Na visão da comissão, a decisão de Dino acabou criando um novo padrão de funcionamento para as CPIs ao exigir votação individualizada de cada requerimento, algo que não está previsto na legislação.

Fundamentação dos requerimentos

O terceiro eixo da argumentação diz respeito à motivação apresentada nos pedidos de quebra de sigilo aprovados pela CPI.

O recurso contesta a avaliação de que os requerimentos não teriam justificativa suficiente e afirma que não se pode exigir das comissões parlamentares o mesmo grau de fundamentação detalhada exigido de decisões judiciais.

Segundo a advocacia do Senado, as CPIs têm natureza política e investigativa e não exercem função jurisdicional.

“Não se exige das comissões parlamentares de inquérito fundamentação exauriente típica de atos judiciais, sendo suficiente a indicação de causa provável”, afirma o documento.

A petição sustenta que os requerimentos já apresentavam justificativas demonstrando a relação entre as medidas solicitadas e os fatos investigados pela comissão.

No entendimento do colegiado, exigir fundamentação detalhada equivalente à de decisões judiciais significaria impor às CPIs um modelo decisório incompatível com sua natureza constitucional.

“A exigência judicial de que cada requerimento seja submetido a análise destacada e deliberação individualizada importa em transposição indevida de um modelo decisório estritamente jurisdicional para o âmbito da atividade investigatória parlamentar”, afirma a peça.

O recurso também questiona a extensão automática da decisão liminar a todos os alvos das quebras de sigilo aprovadas pela CPI. Segundo a Advocacia do Senado, o mandado de segurança foi apresentado por apenas um dos investigados, o que impediria que seus efeitos fossem automaticamente aplicados a terceiros que não fazem parte do processo.

Além do recurso, o presidente da CPI, senador Carlos Viana, afirmou que a advocacia do Senado também irá preparar um memorial e realizar visitas aos gabinetes dos ministros do Supremo para apresentar os argumentos da comissão.

