A- A+

BANCO MASTER CPI do INSS reforça segurança e prepara esquema especial para ouvir Daniel Vorcaro Banqueiro pediu para responder apenas às perguntas sobre consignado dos aposentados

A CPI do INSS se prepara para tomar o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Master, na próxima segunda-feira, com segurança reforçada e entrada controlada à sessão do colegiado. Segundo integrantes da CPI, Vorcaro já confirmou presença e a fala dele está prevista para começar às 16h, com expectativa de entrar pela madrugada.

A defesa acertou com a CPI que não entrará com pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) para dispensar Vorcaro de comparecer ao colegiado. Contudo, ele terá direito de permanecer em silêncio.

Vorcaro pediu para responder apenas às perguntas sobre consignado dos aposentados do INSS, sob o argumento de que o tema está dentro do escopo da CPI, que investiga descontos irregulares no valor dos benefícios.

Mas o relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), ainda não decidiu se vai acatar ou deixar que Vorcaro permaneça em silêncio em relação a outros assuntos do Master. O banco foi liquidado pelo Banco Central (BC) no ano passado.





Documentos enviados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) à CPI mostram que o Master figura entre os campeões de reclamações nos últimos anos, especialmente por problemas ligados a crédito consignado.

Vorcaro chegou a ser preso na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades financeiras praticados pelo Banco Master. A prisão preventiva foi revogada, mas o executivo segue cumprindo medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

Ele chegará a Brasilia em avião particular. Na CPI, terá 15 minutos para as considerações iniciais. Em seguida, o relator encaminhará seu questionamento e passará a palavra aos parlamentares inscritos. A lista para inscrição será aberta às 15h, de forma presencial no plenário.

Veja também