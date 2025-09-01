A- A+

FRAUDE DO INSS CPI votará pedido ao STF para prisão preventiva de Careca do INSS e outros 20 suspeitos por fraudes De acordo com o presidente da CPI, necessidade se dá "diante da possibilidade de fuga dessas pessoas do Brasil"

O relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), anunciou que o colegiado votará um requerimento endereçado ao Supremo Tribunal Federal (STF), no qual pede ao ministro André Mendonça, relator da investigação das fraudes no órgão, a prisão preventiva e a quebra de sigilo de alguns dos suspeitos citados em investigações da Polícia Federal.

Entre os nomes estão o ex-diretor Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, André Fidelis, e Antônio Carlos Camilo, conhecido como o “Careca do INSS”.

De acordo com o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), a necessidade se dá "diante da possibilidade de fuga dessas pessoas do Brasil". (Veja abaixo a lista completa).

Careca é apontado como operador central, responsável por intermediar as relações entre associações fraudulentas e servidores públicos. Relatórios da PF indicam que ele movimentou R$ 53 milhões em valores oriundos de entidades sindicais e empresas relacionadas, muito acima da renda mensal de R$ 24 mil que declarava oficialmente.

Parte desses recursos teria sido usada para comprar presentes a dirigentes do INSS, como um veículo Porsche de R$ 500 mil transferido para a esposa de um procurador do órgão.

Segundo as investigações, pessoas e empresas relacionadas a André Fidelis receberam R$ 5,1 milhões “das empresas intermediárias relacionadas às entidades associativas”. Eric Fidelis, filho de André Fidelis, que teria recebido valores através de seu escritório de advocacia, também está no requerimento de prisões preventivas. Completam a lista: o ex-procurador do INSS Virgílio Antônio Filho, o empresário Maurício Camisotti, Antônio Luz, Fernando de Araújo, Márcio Alaor, Ramon Novaes e outras 11 pessoas.

Ainda nesta segunda, a CPI do INSS vai votar um requerimento para garantir segurança integral ao advogado Eli Cohen, responsável pelas primeiras denúncias sobre as fraudes no órgão. Em depoimento, Cohen disse que vem sendo ameaçado de morte.

A lista dos pedidos de prisão preventiva

ANDRE PAULO FELIX FIDELIS

ERIC DOUGLAS MARTINS FIDELIS

CECILIA RODRIGUES MOTA

VIRGILIO ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO

THAISA HOFFMANN JONASSON

MARIA PAULA XAVIER DA FONSECA OLIVEIRA

ALEXANDRE GUIMARAES

ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES

RUBENS OLIVEIRA COSTA

ROMEU CARVALHO ANTUNES

DOMINGOS SAVIO DE CASTRO

MILTON SALVADOR DE ALMEIDA JUNIOR

ADELINON RODRIGUES JUNIOR

ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO

GEOVANI BATISTA SPIECKER

REINALDO CARLOS BARROSO DE ALMEIDA

VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS

JUCIMAR FONSECA DA SILVA

PHILIPE ROTERS COUTINHO

MAURICIO CAMISOTTI

MARCIO ALAOR DE ARAUJO

