CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula
Acordo da oposição tirou Fetaemg e ex-ministros da Previdência da mira; 'Careca do INSS', Stefanutto e Camisotti são alvos
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira, 11, a quebra do sigilo bancário de 67 pessoas e 91 associações e empresas.
Nesta lista, figuram, entre outros nomes, o de Alessandro Stefanutto - ex-presidente do INSS e alvo de pedido de prisão da CPMI -, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti.
Entre as organizações, a CPMI aprovou as quebras de sigilo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada ao PT, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem José Ferreira da Silva, o "Frei Chico", irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como vice-presidente.
Além da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), ligada à Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Rural e que recebeu mais de R$ 100 milhões do INSS.
Um acordo entre oposição e governo vetou a quebra de sigilo do ex-ministros da Previdência Carlos Lupi e José Carlos Oliveira e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg).
A comissão definiu que terá acesso a informações bancárias das associações que tiveram o sigilo quebrado desde o momento em que foi firmado acordo de cooperação técnica (ACT) com o INSS até a presente data.
Nesta quinta-feira, 11, a CPMI ouve José Carlos Oliveira. Ele foi ministro da Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome do ex-ministro despontou na investigação da Operação Sem Desconto a partir da análise de movimentações financeiras de associações e sindicatos sob suspeita de ligação com o esquema.
Veja a lista de pessoas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:
- Abraão Lincoln Ferreira da Cruz
- Ademir Fratric Bacic (também mencionado como Antonio Fratic Bacic)
- Ademir Humberto Califoni
- Alberto Gonzaga de Lima
- Alessandro Antonio Stefanutto
- Alexandre Guimarães
- Alexsandro Prado Santos
- André Paulo Felix Fidelis
- Antônio Carlos Camilo Antunes
- Antônio Luz Neto
- Aristides Veras dos Santos
- Arnaldo Martinez Guimarães
- Carlos Roberto Ferreira Lopes
- Cecília Rodrigues Mota
- Cícero Marcelino de Souza Santos
- Claudemilson Fernandes Lima
- Danilo Berndt Trento
- Domingos Savio de Castro
- Edjane Rodrigues Silva
- Edmar Policarpo Júnior
- Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade
- Edson Akio Yamada
- Edson Cunha de Araújo
- Eric Douglas Martins Fidelis
- Francisca da Silva de Souza
- Gilberto Torres Laurindo
- Giovani Batista Fassarella Spiecker
- Ingrid Pininskeni Morais Santos
- Irineu de Paula Cruz
- Jobson de Paiva Silveira Sales
- José Carlos de Jesus
- José Hermicesar Brilhante Palmeira
- José Laudenor da Silva
- José Lins de Alencar Neto
- Jucimar Fonseca da Silva
- Luciene de Camargo Bernardo
- Marcela Lins Moura de Figueiredo
- Marci Eustaquio Teodoro
- Marcos José Lins Moura Santos
- Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo
- Maria das Graças Ferraz
- Maria Eudenes dos Santos
- Maria Ferreira da Silva
- Maria Inês Batista de Almeida
- Maria Josana Lima de Oliveira
- Maria Liduína Pereira de Oliveira
- Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
- Marilisa Moran Garcia
- Maurício Camisotti
- Milton Baptista de Souza Filho
- Milton Salvador de Almeida Júnior
- Philipe Roters Coutinho
- Raimunda Cunha
- Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
- Renato Aroldo de Sousa Costa
- Rita Pereira de Andrade
- Romeu Carvalho Antunes
- Rubens Oliveira Costa
- Sandro Temer de Oliveira
- Sebastião Faustino de Paula
- Thaisa Daiane Silva
- Thaisa Hoffmann Jonasson
- Valdira Prado Santana Santos
- Vanderlei Barbosa dos Santos
- Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
- Warley Martins Gonçalles
- Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
Veja a lista de associações e empresas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:
- AAB - Associação dos Aposentados do Brasil
- AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (ex ABSP)
- AAPPS Universo (Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social) (também Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social - AAPPS/Universo)
- AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
- AASAP - Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista
- AASPA - Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados
- ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
- ABAPEN - Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (também Ampaben)
- ABENPREV - Associação de Benefícios e Previdência
- ABPAP - Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados
- ABRAPPS - Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social
- ABRASPREV - Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social
- ACCA Consultoria Empresarial S.A. (também Acca Consultoria Empresarial LTDA)
- ACDS Call Center Ltda
- Agropecuária Pikiskeni Ltda.
- AMAR BRASIL - Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde (ABCB)
- AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (também Associação Mutualista de Benefícios Coletivos)
- ANDDAP - Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas
- Antunes & Camilo Ltda
- APBRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (também AP BRASIL)
- APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ex-ACOLHER)
- Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A.
- ASABASP - Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil
- ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também Associal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ASBRAPI/PREVABRAP, Prevabrap)
- Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda.
- Brasildental Operadora de Planos Odontologicos S.A.
- Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda
- Brasilia Consultoria Empresarial S.A.
- Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A.
- C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda.
- CAAP - Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (também Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas)
- Camilo Comercio e Serviços Ltda
- Camilo Comercio e Servicos S.A.
- Camilot Invest Limited
- CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura
- CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (também Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas)
- CENAP/ASA - Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio
- CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
- Centro Médico Vita Care
- CINAAP - Círculo Nacional De Assistência dos Aposentados e Pensionistas
- COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também COBAB)
- Concepto Vet Ltda
- CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (também Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil)
- CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (também Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares)
- CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (também CONTRAF Brasil)
- COOPTEC - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educacão
- CSS Consultoria e Gestão Ltda.
- CSS Locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda.
- Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A
- Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda
- Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda
- DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A (também Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A)
- ECOGLOBAL OVERSEAS
- Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia
- Farmlands Holding Llc
- FECOPEMA
- Fluente Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda
- Grupo THG
- Hospital Total Health Ltda.
- INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
- Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda
- Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda
- Master Prev Clube de Benefícios (MPCB)
- Nobre Serviços de Eventos Ltda.
- Premiar Recursos Humanos LTDA
- Prevident Assistência Odontológica S.A.
- Prospect Consultoria Empresarial Ltda (também Prospect Consult Empresar Ltda.)
- Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil - RIAAM (também RIAAM Brasil)
- Rede Mais Saúde
- SINAB - Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil
- SINDNAPI/FS - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (também SINDNAPI, Associação Delta)
- SINDIAPI-UGT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores
- SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT
- SINTRAAPI - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu
- Target Pesquisas de Mercado LTDA
- TB Holding Financeira Ltda. (também T.b. Holding Financeira Ltda.)
- Terra Bank LTDA
- THG Consórcio e Representação Financeira Ltda.
- THJ Consultoria Ltda.
- Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda
- Total Health do Brasil Ltda
- Total Health Holding & Participações Ltda
- UNABRASIL - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
- UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
- UNIBAP - União Brasileira De Aposentados Da Previdência (também União Brasileira de Aposentados e Previdência)
- UNSBRAS - União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (também União dos Servidores Públicos do Brasil)
- Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. (também Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.)
- Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda
- Wm System Informática Ltda
- Xavier Fonseca Consultoria (também Xavier Fonseca Oliveira, Xavier Fonseca e Consultoria LTDA)
- Yamada e Hatheyer Serviços Ltda.