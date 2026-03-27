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CPI DO INSS CPMI do INSS: relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e mais 214 Conforme relatório, Lulinha teria cometido os crimes de tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa e participação em corrupção passiva; lista também tem senador e deputados

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), pediu o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, do senador Weverton Rocha (PDT-MA), do deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e de mais 212 pessoas em seu parecer final.

Para Gaspar, o indiciamento do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "fundamenta-se nos elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos desta CPMI, bem como nas informações constantes da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal".

O relatório final da CPMI é lido nesta sexta-feira, 27, após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado. O prazo de encerramento da comissão é neste sábado, 28.

Gaspar indicou que Lulinha teria cometido os crimes de tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa e participação em corrupção passiva. "À luz de todo o exposto, e considerando a gravidade dos elementos reunidos ao longo das investigações conduzidas por esta CPMI, pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle, conclui-se pelo indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva pelos crimes acima", afirmou o relator. Lulinha já afirmou anteriormente não ter envolvimento no esquema de fraudes no INSS.

Em relação ao senador Weverton Rocha, o relatório aponta que o parlamentar teve "atuação estratégica como liderança política e suporte institucional da organização criminosa".

Segundo Gaspar, Weverton atuou como o articulador que garantia a fluidez dos interesses do grupo dentro da administração pública, permitindo a manutenção e expansão do sistema de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Ele foi indiciado pelos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O deputado Euclydes Pettersen teve o pedido de indiciamento sob a alegação de que ele foi figura essencial no esquema de fraudes da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer) e um dos destinatários de propinas. Ele foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato.

Outros dois apontados em investigação da Polícia Federal como principais operadores do esquema de descontos ilegais de aposentadorias tiveram pedido de indiciamento no relatório final da comissão. Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica e furto eletrônico.

O Careca do INSS é chamado pelo relator de "principal operador financeiro" do esquema fraudulento de descontos não autorizados em aposentadorias. "Antônio Camilo se consolidou como um dos cérebros da engrenagem criminosa, responsável por movimentar milhões de reais desviados por meio de descontos ilegais em benefícios previdenciários", afirmou.

Já o empresário Maurício Camisotti teve pedido de indiciamento pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica e furto eletrônico

"O indiciamento de Maurício Camisotti fundamenta-se em sua posição de liderança estratégica e como beneficiário final de uma das maiores estruturas de arrecadação ilícita contra o INSS, operada por meio do Grupo Total Health (THG)", disse Gaspar.

Veja os pedidos de indiciamento no relatório da CPMI do INSS:

Abraão Lincoln Ferreira da Cruz

Adeilson Silveira Hora

Adelino Rodrigues Júnior

Ademir Fratric Bacic

Adroaldo da Cunha Portal

Alan do Nascimento Santos

Aldo Luiz Ferreira

Aleano de Souza Guardachoni

Alessandro Antônio Stefanutto

Alexandre Caetano dos Reis

Alexandre Eduardo Ferreira Lopes

Alexandre Guimarães

Alexandre Moreira da Silva

Alexsandro Prado Santos

Américo Monte

Américo Monte Júnior

Anderson Cordeiro de Vasconcelos

Anderson Ladeira Viana

Anderson Pomini

André Luís Alves Guimarães

André Luiz Martins Dias

André Paulo Félix Fidelis

Andrei José Braga Mendes

Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues

Antenor de Sousa Neto

Antônio Araújo da Gama

Antonio Carlos Camilo Antunes

Antônio Lúcio Caetano Margarido

Aristides Veras dos Santos

Brenda Aguiar Soares

Bruna Braz de Souza Santos

Carlos Afonso Galleti Júnior

Carlos Alexandre Alvarenga

Carlos Henrique da Rocha Gonçalves

Carlos Roberto Lupi

Carlos Roberto Ferreira Lopes

Cecília Montalvão Simões

Cecília Rodrigues Mota

Cecílio Barbosa Cintra Galvão

Celso Steremberg

Charles Góes Freitas

Cícero Vasconcelos

Cicero Marcelino de Souza Santos

Cleber Oliveira Medeiros

Cristiana Alcântara Alves Zago

Daniel Dirani

Daniel Gerber

Daniel Simas

Daniel Orsini de Azevedo

Danielle Miranda Fonteles

Danilo Berndt Trento

Daugliesi Giacomasi Souza

Davi de Vasconcelos

Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves

Diego Luiz Nobre Barros

Dogival José dos Santos

Domingos Sávio de Castro

Durval Natário Tosta IV

Eduardo Silva Portal

Edson Akio Yamada

Edson Cunha de Araújo

Eduardo Freire Delmont

Elano Gil Carvalho Xavier

Emanuel Pinheiro da Silva

Eric Douglas Martins Fidelis

Euclydes Marcos Pettersen Neto

Fábio Luís Lula da Silva

Felipe Macedo Gomes

Felipe Vasconcelos Pereira

Fernando Pereira dos Santos

Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti

Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar

Francisco Wesley Nascimento dos Santos

Giovani Batista Fassarella Spiecker

Giovanini Cardoso

Gilmar Stelo

Glauco André Fonseca Wamburg

Glauco Daniel Ribas Santos

Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano

Gustavo Marques Gaspar

Gutemberg Tito de Sousa

Hamilton Souza

Haran Santhiago Girão Sampaio

Heitor Souza Cunha

Hélio Marcelino Loreno

Helionay Rodrigues de Sousa

Herbert Kristensson Menocchi

Higor Dalle Vedove Lourenção

Igor Dias Delecrode

Igor Oliveira Freitas

Ina Maria Lima da Silva

Ingrid Ambrózio Camilo

Ingrid Pikinskeni Morais Santos

Ivaldo Carvalho Silveira

Ivânio da Rocha Oliveira

Janete Pereira Lima

Jerônimo Arlindo da Silva Júnior

Joab Félix de Medeiros

Joana Gonçalves Vargas

João Carlos Camargo Júnior

João Milton Carneiro Neto

Jobson de Paiva Silveira Sales

Jonathan de Souza Almeida

José Arnaldo Bezerra Guimarães

José Branco Garcia

José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)

José Cordeiro de Vasconcelos

José Fernando Costa dos Santos

José Laudenor da Silva

José Lins de Alencar Neto

José Silva Miguel Júnior

José Sarney Filho

Jucimar Fonseca da Silva

Leandro Fagner da Fonseca Alves

Leonardo Cerquinho Monteiro

Leonardo Rolim

Lucas Fonseca da Silva

Lucineide dos Santos Oliveira

Luís Lima Martins

Marci Eustáquio Teodoro

Márcio Alaor de Araújo

Marco Aurélio Gomes Júnior

Marcos Brito Campos Júnior

Marcos dos Santos Monte

Marcus Vinicius Paranhos Faleiro

Maria Eudenes dos Santos

Maria Eunice Ribas

Maria das Graças Ferraz

Maria Gorete Pereira

Maria Luzimar Rocha Lopes

Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira

Maria do Socorro Veras dos Santos

Mauricio Camisotti

Mauro Palombo Concílio

Micael Ferrone Alves Pereira

Milton Baptista de Souza Filho

Milton Salvador de Almeida Júnior

Mônica Ribeiro Santos

Natal Leo

Natal Leo Júnior

Natjo de Lima Pinheiro

Nelmar de Castro Batista

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Nilton Claudio Carvalho Belsarena

Nivaldo de Farias

Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto

Paulo Augusto de Araujo Boudens

Paulo Otávio Montalvão Camisotti

Paulo Cesar Roxo Ramos

Paulo Gabriel Negreiros

Pedro Alves Corrêa Neto

Pedro Lettieri Neto

Pedro Lucas Felix Canuto

Pedro Oliveira de Queiroz

Philipe Roters Coutinho

Philippe André Lemos Szymanowski

Rafael Emrich Candelot

Raphael Maciel Snoeck

Rayama Belmonte Riella

Reinaldo Carlos Barroso de Almeida

Renan Assunção Siqueira

Renata Martins Costa de Siqueira

Ricardo Bimbo Troccoli

Ricardo Vinícius Campelo de Sá

Roberta Moreira Luchsinger

Roberto Marinho Luiz da Rocha

Rodrigo Alves de França

Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção

Rodrigo Moraes

Rogério Soares de Souza

Romeu Carvalho Antunes

Ronaldo Ribeiro Santos

Ronaldo de Souza Estrella

Rubens Oliveira Costa

Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior

Sandra Helena Lima do Nascimento

Sandro Temer De Oliveira

Sebastião Faustino de Paula

Sérgio Cheque Bernardo

Silas Bezerra de Alencar

Silas da Costa Vaz

Silvanete de Jesus Ribeiro

Sílvio Roberto Machado Feitoza

Suelen Ribeiro dos Santos

Taline Nunes Campos Neves

Tânia Carvalho dos Santos

Teresa Raquel Barbosa

Thaisa Hoffmann Jonasson

Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento

Thamiris Januário Mattos Snoeck

Thamyrez Maia de Oliveira Ramos

Thiago Henrique Paranhos Carvalho

Thiago Rocha Guimarães

Tiago Abraão Ferreira Lopes

Tiago Schettini Batista

Tônia Andrea Inocentini Galleti

Vanderlei Barbosa dos Santos

Vanessa Barramacher Tocantins

Victor Infante Aiello

Vinicius Faleiros Martins

Vinícius Ramos da Cruz

Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

Vitor Luís Spilla Antevere

Vladimir Augusto de Oliveira Formiga

Wagner Ferreira Moita

Waldemar Monte Neto

Walton Cardoso Lima Júnior

Weverton Rocha Marques de Souza, senador

Wilson Alexandre Sartin Panacione

Wilson de Morais Gaby

Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

Zacarias Canuto Sobrinho

Artur Ildefonso Brotto Azevedo

Daniel Vorcaro

Augusto Lima

Eduardo Chedid



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