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POSSE CRCPE celebra 80 anos com posse da nova diretoria e entrega do Prêmio Caduceu 2026 no Recife Evento reuniu lideranças da contabilidade, autoridades públicas e homenageou profissionais e instituição de ensino pela contribuição ao setor

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) celebrou, na noite de ontem, no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, os 80 anos de atuação da entidade com a realização da Premiação Caduceu 2026 e a cerimônia de posse da nova diretoria e dos conselheiros para o biênio 2026/2027.

O evento reuniu representantes da classe contábil, autoridades públicas e lideranças institucionais em uma noite voltada ao reconhecimento, à trajetória da profissão e à relevância do setor para o desenvolvimento econômico do estado e do país.

Durante a solenidade, Roberto Nascimento foi empossado para mais um mandato como presidente do CRPE. Em seu discurso, ressaltou as conquistas recentes da entidade, como o reconhecimento nacional obtido no Prêmio de Excelência dos Conselhos Regionais de Contabilidade, referente a 2024, quando o CRCPE alcançou classificação de quatro estrelas. Segundo ele, o resultado reflete uma gestão comprometida com eficiência, transparência e boas práticas.

Nascimento também fez questão de destacar a importância do evento em reconhecer grandes nomes do setor com a premiação Caduceu.

“Esse prêmio representa o compromisso com a ética e a excelência profissional, pilares que sustentam a nossa classe e fortalecem a confiança da sociedade em nosso trabalho. Cada profissional homenageado nesta noite carrega uma trajetória de dedicação, com histórias que motivam a seguir avançando”, destacou.

O presidente do CRCPE também compôs a mesa de honra ao lado do presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Joaquim de Alencar Bezerra Filho; da presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e da Abracicon, Maria Clara Cavalcante Bugarim; do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; e do secretário da Controladoria-Geral do Estado, Renato Cirne, representando a governadora Raquel Lyra.

Ao participar da cerimônia, o presidente do CFC destacou o papel estratégico da contabilidade para o país. Segundo ele, a contabilidade pernambucana tem se destacado na defesa da sociedade e na melhoria do ambiente de negócios, contribuindo para a segurança jurídica.

“Tenho convicção de que o desenvolvimento econômico e sustentável das empresas e dos governos passa pelas mãos dos contadores e das contadoras pernambucanas”, afirmou.

A presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara Bugarim, uma das homenageadas da noite, classificou o momento como de grande emoção.

“Estou muito feliz em aplaudir uma trajetória construída por pessoas de muita responsabilidade, por lideranças que brilham aqui em Pernambuco e também no cenário nacional”, afirmou.

A superintendente da Receita Federal da 4ª Região Fiscal, Myrelle Miranda, também homenageada, reforçou a parceria entre o órgão e a classe contábil, especialmente diante do cenário de reforma tributária. Ela afirmou que a profissão é fundamental para a implementação das mudanças e para a promoção da justiça fiscal.

“Precisamos da parceria dos contadores para operacionalizar a reforma tributária e trazer justiça fiscal à sociedade”, destacou, acrescentando que a categoria é cada vez mais valorizada pela Receita Federal.

Homenagens

Nesta edição, foram homenageados com o Prêmio Caduceu 2026 Severina dos Santos Lacerda, Geraldo de Paula Batista Filho, Paulo Cezar Ferreira de Souza, Maria Clara Cavalcante Bugarim, Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho, a superintendente da Receita Federal Myrelle Miranda e o curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Petrolina (Facape), representado pelo coordenador Agnaldo Batista da Silva.

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