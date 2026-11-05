CRCPE e APJEP promovem 5º Seminário de Perícia Contábil de Pernambuco

A- A+

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), em parceria com a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco (APJEP), realizam, nesta sexta-feira (6) e sábado (7), no auditório do CRCPE, no bairro do Prado, o 5º Seminário de Perícia Contábil de Pernambuco.

O evento híbrido reunirá especialistas para dois dias de atualização profissional, com palestras e painéis sobre os desafios e as novas perspectivas da perícia contábil. Com inscrição prévia por meio do site, a participação presencial é mediante entrega de um pacote de fraldas geriátricas e uma taxa será cobrada aos interessados na emissão de certificado.



A programação tem início na sexta-feira (6), das 13h30 às 19h, com palestras sobre contabilidade forense, investigação de fraudes, práticas periciais, transação tributária e prestação de contas eleitorais. No sábado (7), os debates acontecem das 9h às 18h30, com abordagens sobre perícia no processo administrativo-tributário eletrônico, inteligência artificial, honorários periciais, processos fiscais e perícia financeira.

O seminário também discutirá os impactos de decisões judiciais na prática pericial, a atuação em processos administrativos tributários eletrônicos, a penhora de faturamento e a defesa em processos fiscais e autos de infração nas esferas federal e estadual.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também