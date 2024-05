A- A+

Debate Crea-PE e Fiepe promovem debate sobre desenvolvimento regional O evento acontece na próxima terça-feira (21) e será realizado no auditório da Fiepe, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife

Para marcar a reestreia do projeto Crea Convida em 2024, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), em parceria com a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), promoverá um debate aberto com o tema: “Infraestrutura, Transnordestina e desenvolvimento regional”, na próxima terça-feira (21).

O evento terá como palestrante o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Danilo Cabral. O encontro é aberto ao público e será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, a partir das 19h. Para participar, os interessados devem preencher um formulário de inscrição.

De acordo com Danilo Cabral, o Crea Convida é uma oportunidade para que se estabeleça o diálogo e uma leitura conjunta dos desafios do País, e especialmente da Região Nordeste. “Vamos dialogar, olhando também um conjunto de oportunidades para investimentos importantes, especialmente na infraestrutura”, afirmou.

O superintendente destacou que alguns desses investimentos estão direcionados à sustentabilidade hídrica, rodovias e ferrovias, como a Transnordestina.

O evento terá a mediação do engenheiro civil e doutor em Engenharia Civil Carlos Calado. Como debatedores, o encontro contará com o engenheiro civil e professor Maurício Pina e o engenheiro de produção e consultor em logística Marcílio Campos. Os presidentes do Crea-PE, Adriano Lucena, e da Fiepe, Ricardo Essinger, farão a abertura.

O Crea-PE lidera o movimento "Transnordestina Já", criado em 2023, que reúne entidades civis e de trabalhadores do Estado. As articulações em torno da retomada da Transnordestina são fruto do trabalho desenvolvido pelo Comitê Tecnológico (CTP) do Crea-PE, que reúne mais de 20 personalidades da Engenharia, no debate técnico de soluções para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco e do País.

Veja também

Economia Imersa em crises, Boeing renova mandato de seu conselho administrativo