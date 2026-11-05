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Evento Crea-PE debate impactos do uso da IA e expansão de data centers na produção de energias renováveis Intitulado "Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil", evento será realizado no auditório da Fiepe, das 14h30 às 18h

O aumento no uso da inteligência artificial (IA) e a expansão dos data centers estão criando novos desafios para o setor elétrico brasileiro, especialmente no Nordeste, que concentra parte expressiva da geração de energia solar e eólica do país.

Com o objetivo de debater transformações e caminhos seguros para o setor de produção de energias renováveis, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) realiza, na próxima terça-feira (10), o seminário “Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil”.

O evento será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no Recife, das 14h30 às 18h. O encontro será dividido em quatro palestras estratégicas ministradas por autoridades do mercado.

Para o presidente do Crea-PE, Adriano Lucena, o seminário será fundamental no apontamento de soluções técnicas para o setor.

“O Crea-PE, através do Comitê Tecnológico Permanente (CTP), será o catalisador deste debate. Nossa contribuição apontará soluções técnicas viáveis para assegurar a segurança energética necessária para o desenvolvimento do país. O berço da engenharia, agronomia e geociências tem muito a contribuir sobre o tema com a proposta deste seminário”, pontuou.

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a demanda por energia para data centers no país deve crescer a uma taxa média de 13,7% ao ano até 2036. Diante dessa projeção, a capacidade física de armazenamento, transmissão e subestações para entregar eletricidade estável se tornam os principais desafios para o setor.

Programação

A mediação será conduzida pelo engenheiro eletricista e coordenador técnico do seminário, José Carlos Miranda. Após as apresentações, a discussão será ampliada com a participação dos debatedores Emmanoelle Lira (Engenheira ambiental) e João Bosco de Almeida (Engenheiro eletricista), ambos integrantes do comitê técnico do Crea-PE. Também será aberta a palavra ao público em geral.

“O evento foi desenhado justamente para analisar o passado, compreender o momento atual e projetar soluções de abastecimento seguro e sustentável. O Nordeste é uma região de peso na contribuição da geração de energia do país e convidamos palestrantes de excelência para o evento”, detalha Miranda.

Entre os temas das palestras estão “Evolução da Matriz de Energia Elétrica do Brasil e do Nordeste”, “Oportunidades e Riscos das Fontes Renováveis no Nordeste e em Pernambuco”, “Desafios da Energia de Pernambuco para Atender as Demandas Crescentes” e “Riscos Ambientais dos Novos Grandes Consumidores das Fontes Renováveis”.

A inscrição para o evento é gratuita e pode ser realizada pelo formulário do evento (acesse aqui).

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