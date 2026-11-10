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Energia Limpa Crea-PE promove seminário na Fiepe sobre os desafios da geração de energias renováveis Aberto ao público, seminário "Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil" reuniu especialistas do setor, nesta terça (10)

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PE) promoveu, nesta terça (10), o seminário "Perspectivas da Energia Elétrica para o Nordeste e o Brasil". Aberto ao público, o encontro foi promovido no auditório da Federação da Indústria de Pernambuco (Fiepe), no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, com o foco nos desafios e riscos das fontes renováveis de energia no Nordeste.

De iniciativa do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Crea-PE, o seminário debateu temas de relevância para o setor como o impacto do crescimento da Inteligência Artificial (IA) e da expansão de data centers no consumo de energia, os desafios e riscos das fontes renováveis (solar e eólica) no Nordeste, e os investimentos em transmissão e os riscos ambientais para grandes consumidores.

“É um momento pra gente discutir o que nós queremos. Nós precisamos gerar energia e sabermos onde nós vamos utilizar e onde nós queremos que o estado tenha o seu desenvolvimento. Com a questão da sustentabilidade, com a questão da riqueza, da tecnologia que nós dispomos e da geração de emprego e renda para os pernambucanos”, comentou”, avaliou o presidente do Crea-PE, Adriano Lucena.



Seminário

Com o objetivo de refletir sobre as transformações e caminhos seguros para o setor de produção de energias renováveis, o encontro foi dividido em quatro palestras estratégicas ministradas por autoridades do mercado.



Desafios da energia

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a demanda por energia para data centers no país deve crescer a uma taxa média de 13,7% ao ano até 2036. Diante dessa projeção, a capacidade física de armazenamento, transmissão e subestações para entregar eletricidade estável se tornam os principais desafios para o setor.

“Sem energia não há crescimento. E o crescimento econômico passa por a energia que já foi tão importante no nosso estado, na nossa região, com as hidroelétricas. Agora vivemos um outro tempo. A energia através da biomassa, a energia através do sol, da energia eólica. Nós no Nordeste, em Pernambuco, temos todas as condições de gerar essa energia limpa. E essa energia é de fundamental importância para a gente lidar com a questão econômica do estado de Pernambuco”, comentou o presidente do Crea-PE.

Programação

O seminário reuniu os palestrantes Altino Ventura Filho (engenheiro eletricista, ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia), Bruno Alencar (engenheiro civil, presidente do Sindienergia Pernambuco), Ricardo Furtado (engenheiro eletricista, ex-superintendente de Meio Ambiente da Empresa de Pesquisa Energética) e Rudinei Miranda (MBA em Gestão de Projetos, presidente da Associação Nacional de Entidades Representaivas de Energias Renováveis - ANER).



Com mediação do engenheiro eletriscista José Carlos Miranda, o vento também convidou como debatedores Emmanoelle Lira (Engenheira ambiental) e João Bosco de Almeida (Engenheiro eletricista), ambos integrantes do comitê técnico do Crea-PE.

Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Presidente do Crea-PE, Adriano Lucena Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O engenheiro eletricista Ricardo Furtado, um dos palestrantes Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Rudinei Miranda (MBA em Gestão de Projetos, presidente da Associação Nacional de Entidades Representaivas de Energias Renováveis - ANER) Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O palestrante Altino Ventura Filho (engenheiro eletricista, ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia) Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Temas

Entre os temas das palestras estão “Evolução da Matriz de Energia Elétrica do Brasil e do Nordeste”, “Oportunidades e Riscos das Fontes Renováveis no Nordeste e em Pernambuco”, “Desafios da Energia de Pernambuco para Atender as Demandas Crescentes” e “Riscos Ambientais dos Novos Grandes Consumidores das Fontes Renováveis”.

“Minha proposta aqui é explorar um pouco mais sobre quais são as oportunidades de desenvolvimento e armazenamento de energia, a questão específica do aumento da produção de geração distribuída, assim como alguns pontos de atenção que a gente chama de riscos relacionados à transmissão de energia. A gente precisa fortalecer a nossa transmissão para que esses grandes projetos data center e outros players possam atuar aqui no estado”, detalhou Rudinei Miranda.



Entre os principais gargalos na geração de energia na era da inteligência artificial, a infraestrutura de transmissão foi um dos desafios mais cirados no evento. “Há uma necessidade de um reforço da transmissão e também, no caso do data center, de analisar bem o problema da água. Como nos Estados Unidos, você já tem problemas de comunidades contra os data centers por conta do consumo de água. É por isso que é importante escolher bem esses locais, analisando, fazendo uma pré-viabilidade sócio-ambiental, para que não tenha problemas futuros com esses empreendimentos”, advertiu Ricardo Furtado.

“A Fiepe tem prestado muita atenção na questão da infraestrutura de Pernambuco porque a gente entende que para o estado voltar a se desenvolver, crescer de uma forma mais significativa, a gente precisa investir em todo o tipo de infraestrutura. Em mobilidade, infraestrutura hídrica e energética. No próximo dia 30 de novembro, a Fiepe realiza o Fórum Permanente de Infraestrutura, com o tema infraestrutura energética, onde a gente vai avaliar o plano de investimentos da Neoenergia para os próximos anos”, informou”, Cesar Andrade, engenheiro da Fiepe.



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