A- A+

Corretores de imóveis Creci-PE recebe Plenária Federal do Cofeci e inaugura nova sede na próxima quinta-feira (26) O diretor de Comunicação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco, Felipe Pessoa de Mello, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda (23)

Em visita à Folha de Pernambuco, o diretor de Comunicação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE), Felipe Pessoa de Mello, apresentou detalhes sobre a Plenária Federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), marcada para a próxima quinta-feira (26), a partir das 8h30, no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central do Recife. O gestor também entregou o convite para a inauguração da nova sede do Creci-PE, que será realizada no mesmo dia, a partir das 15h30, na Ilha do Leite.

A plenária reunirá conselheiros federais de diferentes regiões do país para deliberar sobre questões normativas, administrativas e institucionais relacionadas ao exercício da profissão. O encontro faz parte da programação nacional do Cofeci, que ocorre de 24 a 26 de novembro.

“Há mais de 15 anos nós não tínhamos uma plenária federal aqui em Pernambuco. Após a plenária, esse dia será coroado com a inauguração da nova sede. Um prédio com oito andares no coração da Ilha do Leite, na Praça Miguel de Cervantes. Foi uma conquista muito árdua e gratificante para nossa categoria. E a última plenária federal do ano vai acontecer em Pernambuco com corretores do Brasil todo e conselheiros federais para discutirmos e debatermos os assuntos pertinentes à nossa categoria”, afirmou Felipe Pessoa de Mello.

A presidente do Creci-PE, Zélia Pereira, ressaltou a importância da realização da plenária no Recife e da inauguração da nova sede da entidade para o fortalecimento da categoria no estado.

“Receber representantes de todo o Brasil para discutir o futuro da nossa profissão é uma demonstração da importância de Pernambuco no cenário imobiliário nacional. Estamos vivendo um momento histórico, em que o diálogo sobre os desafios da categoria se une à entrega de uma nova sede, preparada para oferecer melhores condições de atendimento e fortalecer a valorização dos corretores de imóveis. É uma conquista construída com muito trabalho e que representa nosso compromisso com o futuro da profissão”, destacou.

Crescimento

De acordo com o diretor, a categoria de corretores de imóveis vem apresentando crescimento expressivo no Brasil. Ele também mencionou a força da representação do setor no Congresso Nacional, que conta com a segunda maior frente parlamentar do País, atrás apenas do agronegócio.

Em Pernambuco, a nova sede do Creci foi planejada para acompanhar o desenvolvimento da categoria, oferecendo mais conforto e melhores condições de trabalho aos profissionais. O edifício, de oito andares, passou por um processo de modernização para proporcionar mais eficiência e qualidade no atendimento aos corretores de imóveis e à sociedade.

A estrutura conta com diferentes ambientes, entre eles espaços de coworking. O prédio também foi planejado para atender às necessidades administrativas e institucionais do Conselho, ampliando as condições para a realização de atividades, reuniões, palestras e iniciativas voltadas à valorização dos corretores de imóveis de Pernambuco. O gestor definiu o espaço como “a casa do corretor”.

Atualmente, o Creci-PE contabiliza mais de 24 mil registros de pessoas físicas e jurídicas, sendo mais de 15 mil ativos. Entre as atribuições do Sistema Cofeci-Creci estão a regulamentação profissional, a fiscalização da atividade imobiliária, a valorização dos corretores de imóveis e a segurança das negociações realizadas no setor.

Além da fiscalização do exercício profissional, o Conselho desenvolve iniciativas de capacitação e qualificação da categoria. Por meio da Universidade Corporativa do Creci-PE (Unicreci), são disponibilizados 16 cursos gratuitos na modalidade de Ensino a Distância (EaD), com conteúdos que abrangem desde avaliação imobiliária e documentação até inteligência artificial, negociação e compliance.

Protagonismo feminino

Felipe Pessoa de Mello também ressaltou o pioneirismo de Zélia Pereira, primeira mulher a presidir a instituição em seus 64 anos de história. Ele elogiou a atuação da gestora e afirmou que Pernambuco tem servido de referência para o País.

“Ela assumiu de uma maneira ímpar e está fazendo uma gestão maravilhosa. Temos orgulho de ter uma mulher como Zélia Pereira na presidência. O Creci tem que se orgulhar pelo trabalho que está sendo desenvolvido e pela administração dela. Pernambuco é espelho para o Brasil”, afirmou.

Nos últimos cinco anos, as mulheres representaram, em média, 43% dos novos ingressos no mercado imobiliário pernambucano. De acordo com a entidade, esse movimento também se reflete na estrutura institucional do Conselho, presidido por Zélia desde agosto de 2025. Durante a gestão, também são desenvolvidas iniciativas como o projeto Mulheres Corretoras Arretadas, voltado à capacitação, ao networking e ao fortalecimento do protagonismo feminino na profissão.

Veja também