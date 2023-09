Crediamigo e FNE Inovação: BNB oferece condições especiais para empreendedores

A- A+

O Crediamigo e o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) Inovação são importantes linhas de crédito disponibilizadas pelo Banco do Nordeste (BNB). Para o Crediamigo, a expectativa é que Pernambuco chegue a R$ 1 bilhão de investimentos este ano. O Banco já está quase na metade do valor, e desembolsou mais de R$ 470 milhões, somando as unidades Recife, Caruaru e Petrolina, por meio do programa.

Até dezembro, o BNB está disponibilizando cerca de R$ 450 milhões pelo programa Crediamigo para microempreendedores e trabalhadores informais do Estado. Cada operação pode captar até 21 mil e o dinheiro é liberado de uma só vez em até sete dias.

Já a linha de crédito FNE Inovação, entre janeiro e junho deste ano, destinou mais de R$ 548 milhões para empresas sediadas em Pernambuco. Esse montante é 1127% maior do que o financiado no mesmo período do ano anterior. Também supera os valores contratados em todo o ano de 2022, que ficaram em R$ 126 milhões.

Entre julho e setembro, o BNB reduziu a taxa mensal de juros do Crediamigo de 3,2% para 2,16%, o que representa uma queda de mais de 30%. Com isso, a parcela do empréstimo caiu de forma significativa. A expectativa é que o número de operações cresça no Estado.

“A gente está mirando pela primeira vez em fazer Pernambuco chegar a R$ 1 bilhão dentro do Crediamigo em um exercício. Já estamos perto da metade disso. Tivemos recentemente um movimento muito forte de redução da taxa de juros. Então, hoje, o posicionamento do Crediamigo no mercado é muito favorável. [...] Somado a isso, temos uma ação muito forte também dentro do guarda-chuva do programa do Governo Federal de regularização de dívida, que é o Desenrola. Temos uma ação forte para regularizar as dívidas de quem é cliente do programa e está com situação de inadimplência”, disse o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho.

Pagar menos juros e ter um prazo maior são algumas das vantagens do FNE Inovação, que atende todas as linhas de crédito do FNE. Qualquer empresa que atua na área do comércio, indústria e serviços ou produtor rural que tenha acesso aos recursos do FNE Rural e demonstrem ideias para a inovação do processo produtivo, do produto ou serviço, pode ter o carimbo do FNE Inovação.

“A gente tem uma atividade muito consolidada em Pernambuco que é a cana-de-açúcar, plantada aqui há séculos. Hoje você tem fornecedores de cana, ou seja, pequenos produtores, utilizando alta tecnologia, aplicando defensivos e fazendo adubação via drone, tendo eficiência naquilo, conseguindo produtividade melhor. Isso acontece porque tiveram acesso a uma linha de financiamento com juros menores, com prazo maior, que permitiu trazer essa tecnologia que antes a gente só via em grandes empreendimentos, para o seus negócios”, afirmou.

O orçamento do FNE para fechar o exercício de 2023 está entre R$ 7 a R$ 8 bilhões ainda disponíveis. Para 2024, o orçamento do FNE irá superar R$ 35 bilhões divididos entre o Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo.

“Existe recurso, e está disponível. Não tem nenhum tipo de contingenciamento para essa linha de inovação, pelo contrário, quanto mais a gente conseguir que os financiamentos realizados por meio do FNE recebam esse selo da inovação, é um sinal que a gente está trazendo para a região Nordeste, em todos os seus municípios, em todos os seus interiores, processos mais inovadores, economia de custo, segurança na produção rural, e ganho de produtividade”, acrescentou.

