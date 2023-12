A- A+

CREDIAMIGO Crediamigo inaugura unidade na Feira de Caruaru, nesta quarta (27) A inauguração contará com a presença do presidente do BNB, Paulo Câmara

O Banco do Nordeste (BNB) inaugura nesta quarta-feira (27) uma unidade de atendimento do Crediamigo na maior feira livre do país, a Feira de Caruaru, no agreste pernambucano. A inauguração contará com a presença do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, do superintendente estadual do BNB em PE, Pedro Ermírio de Almeida Freitas, e do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB).

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e está integrada à cultura local, com projeto arquitetônico que prioriza a arte popular, como a xilogravura e o barro. O novo local de atendimento faz parte do plano de expansão do programa em Pernambuco, que pretende, até o final de 2025, saltar de 40 para 73 estruturas de atendimento no estado, entre lojas, unidades e pontos de apoio.

