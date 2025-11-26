A- A+

Banco Central Crédito cresce 1,3% em outubro, mas juros continuam altos e famílias seguem mais endividadas A taxa média de juros das novas contratações de crédito subiu para 31,9% ao ano

O crédito no país continuou avançando em outubro, mas os juros seguiram elevados e a inadimplência permaneceu pressionada, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. O movimento mostra que, apesar da maior oferta de empréstimos, o custo para acessar esses recursos ainda é alto, especialmente para as famílias.

O chamado crédito ampliado ao setor não financeiro, que engloba todas as formas de endividamento de empresas e famílias — como financiamentos, títulos públicos, dívidas no mercado e operações com investidores estrangeiros — somou R$ 20,1 trilhões em outubro, o equivalente a 160% do PIB. O crescimento foi de 1,3% no mês e de quase 12% em 12 meses.

Entre as empresas, o crédito ampliado alcançou R$ 6,8 trilhões, influenciado principalmente pela maior emissão de títulos de dívida privada. Já entre as famílias, o volume chegou a R$ 4,7 trilhões, puxado sobretudo pelos empréstimos tradicionais do sistema financeiro.

No recorte apenas dos empréstimos feitos por bancos, o estoque total atingiu R$ 6,9 trilhões, alta de 0,9% no mês. Dentro desse valor, o crédito para empresas cresceu pouco (0,3%), enquanto o crédito para famílias avançou 1,3%, refletindo maior demanda dos consumidores em modalidades como cartão de crédito, consignado e financiamento de veículos.

As operações com recursos livres, em que os bancos têm autonomia para definir as condições dos empréstimos, mostraram movimentos opostos. Para empresas, houve queda de 0,6%, com redução principalmente em capital de giro e desconto de duplicatas. Para as famílias, o crédito livre avançou 1,6%, com alta espalhada por quase todas as modalidades.

Já o crédito direcionado, que inclui financiamentos imobiliários e operações com regras específicas, cresceu tanto para empresas (1,7%) quanto para famílias (0,8%), somando R$ 3 trilhões no mês.

Mesmo com maior oferta de crédito, tomar dinheiro emprestado ficou mais caro. A taxa média de juros das novas contratações subiu para 31,9% ao ano, e nas operações com recursos livres — que concentram modalidades como cartão e cheque especial — chegou a 46,3% ao ano. Para as famílias, esse custo sobe ainda mais, atingindo 58,7% ao ano.

O spread bancário, indicador que mostra a diferença entre o que o banco paga para captar recursos e o que cobra dos clientes, aumentou e chegou a 20,8 pontos percentuais. Segundo o BC, parte desse movimento está ligada ao maior uso de linhas caras como rotativo do cartão e cheque especial.

A inadimplência também continua em trajetória de alta. No total do sistema financeiro, o atraso superior a 90 dias atingiu 4% da carteira total, ligeiramente acima dos 3,9% registrados em setembro e 0,8 ponto porcentual acima do nível de um ano atrás. Entre as famílias, o atraso nas operações com recursos livres permaneceu em 6,7%, alta de 1,3 ponto em 12 meses.

Os dados mostram ainda que o orçamento das famílias segue pressionado. Em setembro, o endividamento das famílias atingiu 49,1% da renda, uma ligeira alta frente aos 49% de agosto e 1,1 ponto percentual acima do nível observado um ano antes. Já o comprometimento mensal da renda chegou a 28,8%, avançando 0,2 ponto em relação ao mês anterior e 1,6 ponto na comparação anual — o maior patamar da série histórica.

Na parte monetária, a quantidade de dinheiro em circulação e reservas dos bancos — a chamada base monetária — subiu 0,5% em outubro, enquanto a poupança registrou nova saída líquida de recursos, de R$ 9,7 bilhões.

Veja também