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Dia dos Namorados Crédito do BNB para Dia dos Namorados movimenta mais de R$ 700 mi e impacta em 6 mil em empregos Em Pernambuco, os segmentos como flores, joias, vinhos, restaurantes e cinemas movimentaram mais de R$ 120 milhões em crédito do BNB em 2025

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, movimenta diversos setores da economia, desde floriculturas e joalherias até restaurantes, hotéis, vinícolas e o setor de entretenimento. Neste ano, a data cairá em uma sexta-feira, o que tende a ampliar a procura por produtos e serviços ligados às comemorações dos casais.

Dados do Banco do Nordeste (BNB) mostram que, apenas em 2025, foram financiados R$ 34,8 milhões para atividades relacionadas ao cultivo e comércio de flores e plantas ornamentais na área de atuação da instituição, que abrange os estados nordestinos e partes de Minas Gerais e Espírito Santo.

O levantamento aponta ainda R$ 54,9 milhões destinados ao comércio e à fabricação de joias, relógios, bijuterias e pedras preciosas. Já os segmentos de restaurantes, bares, hotéis e pousadas receberam R$ 594,2 milhões em financiamentos. A cadeia produtiva do vinho contou com R$ 10,1 milhões, enquanto o setor audiovisual, incluindo produção e pós-produção de vídeos, recebeu R$ 1 milhão.

Somados, os recursos destinados a esses cinco segmentos chegaram a R$ 710 milhões em 2025. Segundo o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), os investimentos contribuíram para a geração ou manutenção de cerca de 6 mil empregos na região.

Para o economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira, os números ajudam a demonstrar como atividades ligadas ao consumo cotidiano têm impacto sobre diferentes setores produtivos. Segundo ele, o crédito movimenta uma cadeia que envolve empresas, fornecedores e trabalhadores, refletindo diretamente na economia regional.

Pernambuco

Os segmentos que compõem a cadeia produtiva nesta data em Pernambuco movimentaram mais de R$ 120 milhões em 2025, assim distribuídos: R$ 106,3 milhões para o setor de restaurantes; R$ 8,3 milhões para a produção e comércio de flores; R$ 3,9 milhões para as joalherias e afins; R$ 1,6 milhão para vinícolas; e R$ 68,7 mil para o audiovisual. O crédito montante foi responsável por gerar ou manter cerca de 920 empregos no estado, de acordo com o Etene.

Impactos diretos e indiretos

O diretor de Negócios do BNB, Vandir Farias, destaca que oferecer recursos financeiros com taxas e prazos justos impacta toda a sociedade, não apenas quem é atendido pela instituição. “Neste exercício imaginativo, fica claro que, quando adquirimos um produto ou contratamos um serviço na nossa rotina, muitas vezes não imaginamos que há recursos do Banco do Nordeste naquela cadeia e que os postos de trabalho de quem nos recepciona são gerados ou mantidos a partir desse crédito. Feliz Dia dos Namorados a todos os casais e ótimos negócios aos nossos clientes!”, deseja.

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