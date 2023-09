A- A+

Financiamento Crédito do BNB voltado à inovação em Pernambuco cresceu 1127% no primeiro semestre Montante supera, inclusive, os valores contratados em todo o ano de 2022, que ficaram em R$ 126 milhões

No primeiro semestre deste ano, o Banco do Nordeste (BNB) repassou, por meio de linha de crédito, mais de R$ 548 milhões a empresas sediadas em Pernambuco que buscavam conquistar competitividade e ampliar rentabilidade nos negócios. O montante é 1127% maior que o financiado no mesmo período do ano anterior. Supera também os valores contratados em todo o ano de 2022, que ficaram em R$ 126 milhões.

Quando se considera toda a área de atuação do BNB, também houve aumento na busca por crédito destinado a investimentos em inovação. A instituição financeira anunciou a aplicação de R$ 1,63 bilhão por meio da linha de crédito Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) Inovação, nesse primeiro semestre, representando um aumento de 160% no volume de recursos para essa finalidade, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Os setores que registraram maiores aumentos nos financiamentos voltados à inovação no Nordeste foram indústria, com R$ 816,7 milhões investidos, seguida pelo de Infraestrutura, que demandou R$ 371,8 milhões; e Agropecuária, com R$ 288,4 milhões. A linha de crédito utiliza recursos do FNE e, por isso, dispõe de condições especiais, incluindo taxas com juros reduzidos e prazo ampliado de pagamento, que pode chegar a até 15 anos, com carência de até cinco anos para início do reembolso ao banco.

O Hub de Inovação do BNB (Hubine), com unidades em Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA), tem atuado proativamente para incentivar o empreendedorismo inovador e a ampliação de investimentos em inovação nas empresas da Região.

“As empresas da Região têm demonstrado a percepção de que é preciso inovar para se manter produtivo, competitivo e para prosperar no mercado. Com isso, observamos o crescimento pela busca de linha de crédito tão atrativa e subsidiada como é o caso do FNE Inovação, e como consequência da ampliação de investimentos, verificamos aumento da produtividade, qualificação de mão de obra, otimização de processos organizacionais e o desenvolvimento dos empreendimentos, que é o que faz a economia crescer”, explicou o gerente do Hubine, Eduardo Gaspar.

Empresas de todos os portes podem utilizar os recursos do FNE Inovação para investir em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais que impactem na melhoria da capacidade produtiva, na criação ou otimização de produtos e, ainda, para obras e aquisição de máquinas, equipamentos, insumos e capital de giro, em áreas urbanas ou rurais.

Um dos empreendimentos beneficiados foi do pequeno produtor rural José Roberto de Araújo, na cidade de Belo Jardim (PE). Com o financiamento, o empreendedor investiu na atividade de avicultura, com construção de instalações e aquisição de máquinas e equipamentos. “O valor que consegui com BNB para instalação dos aviários beneficiou nossa atividade e aumentou a minha renda familiar, porque trabalhamos com mais tecnologias e conseguimos melhores resultados na produção e nas vendas”, revelou o produtor.

