A- A+

Desenvolvimento Crédito do BNDES no Nordeste cresce e supera R$ 53 bilhões desde 2023 Recursos se concentram em infraestrutura, agropecuária e apoio a pequenos negócios

Leia também

• Publicado texto do CMN sobre crédito para cidades atingidas pela chuva

• Crédito e emprego explicam vendas no comércio em patamar recorde

• BC decreta liquidação extrajudicial da Dank Sociedade de Crédito Direto

O volume de crédito aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Nordeste ultrapassou R$ 53,6 bilhões entre 2023 e 2025. O montante representa um aumento de 12,7% em relação ao período de 2019 a 2022, quando foram liberados R$ 47,5 bilhões para a região.

Somente em 2025, as aprovações somaram R$ 19,3 bilhões, alta de 15,8% na comparação com o ano anterior. O avanço acompanha a retomada dos investimentos e indica maior dinamismo da economia nordestina nos últimos anos.

Os recursos foram direcionados principalmente para setores estratégicos considerados. A área de infraestrutura concentra a maior fatia dos financiamentos, com R$ 24,6 bilhões, seguida pela agropecuária (R$ 10,8 bilhões), comércio e serviços (R$ 9,1 bilhões) e indústria (R$ 8,9 bilhões). A distribuição reforça o papel do crédito público no apoio à expansão da capacidade produtiva e à melhoria da oferta de serviços na região.

O crescimento das operações também tem sido puxado pelo aumento do crédito direcionado às micro, pequenas e médias empresas. Desde 2023, esse segmento recebeu cerca de R$ 18 bilhões, um avanço de 76,7% em relação ao período anterior. A ampliação do acesso ao financiamento é apontada como um dos fatores para a geração de emprego e renda em nível local.

Outro destaque é a expansão de investimentos em áreas ligadas à inovação e à transição energética. Os financiamentos para inovação cresceram mais de cinco vezes no período, passando de R$ 280 milhões para R$ 1,7 bilhão. Já os recursos destinados aos biocombustíveis avançaram de R$ 214 milhões para R$ 1,3 bilhão, proporcionando maior participação do Nordeste em iniciativas emergentes a fontes de energia renovável.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o resultado reflete a estratégia de ampliar o acesso ao crédito e fortalecer setores-chave da economia.

“O banco tem atuado para investimentos investimentos, apoiar empresas e ampliar a oferta de infraestrutura e energia, com impacto direto na geração de emprego e renda”, afirmou.

Execução dos projetos

Além do aumento nas aprovações, os desembolsos também cresceram, o que indica avanço na execução dos projetos financiados. Em 2025, foram liberados R$ 15,7 bilhões no Nordeste, alta de 18,7% em relação a 2024. No acumulado mais recente, os desembolsos chegaram a R$ 40,3 bilhões, acima dos R$ 37,7 bilhões registrados no ciclo anterior.

O desempenho acompanha a expansão de investimentos em áreas como infraestrutura, indústria e energia, considerados essenciais para o desenvolvimento regional.

Em nível nacional, o BNDES registrou, em 2025, o maior lucro recorrente de sua história, com R$ 15,2 bilhões. No mesmo período, as aprovações de crédito somaram R$ 237,9 bilhões, enquanto os desembolsos alcançaram R$ 169,7 bilhões.

Os dados reforçam a retomada do papel do banco como principal instrumento de financiamento de longo prazo no país, com crescimento expressivo nas exportações externas especialmente para micro, pequenas e médias empresas.

Veja também