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Crédito em Pernambuco Crédito do BNDES para Pernambuco cresce 47,5% e chega a R$ 2,63 bilhões até setembro Aprovações para infraestrutura somam R$ 1,4 bilhão, enquanto micro, pequenas e médias empresas concentram 56,3% dos recursos

O volume de crédito aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para Pernambuco alcançou R$ 2,63 bilhões entre janeiro e setembro de 2026. O resultado representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram aprovados R$ 1,78 bilhão. Os desembolsos para o estado somaram R$ 2,2 bilhões nos nove primeiros meses deste ano.

A infraestrutura concentrou a maior parte dos recursos aprovados, com R$ 1,4 bilhão. Em seguida, aparecem os setores de comércio e serviços, com R$ 714,4 milhões; indústria, com R$ 394,6 milhões; e agropecuária, com R$ 120,6 milhões.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) também tiveram participação expressiva nas operações. Juntas, receberam R$ 1,48 bilhão em aprovações, o equivalente a 56,3% do total destinado ao estado. O montante representa um aumento de 99,5% na comparação com os nove primeiros meses de 2025, quando foram registrados R$ 741,3 milhões.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o desempenho reflete a estratégia de ampliar os investimentos na região Nordeste, com orçamento específico e condições diferenciadas de financiamento.

Em Pernambuco, o banco também destaca o apoio a iniciativas ambientais, como projetos de recuperação da Caatinga, revitalização hídrica do Rio São Francisco e conservação de corais no litoral.

Desempenho desde 2023

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2026, o BNDES aprovou R$ 8,25 bilhões em crédito para Pernambuco. O valor supera os R$ 2,71 bilhões registrados entre janeiro de 2019 e setembro de 2022.

No período mais recente, o setor de comércio e serviços recebeu R$ 2,97 bilhões, seguido por infraestrutura, com R$ 2,9 bilhões; indústria, com R$ 1,81 bilhão; e agropecuária, com R$ 569 milhões.

Os desembolsos chegaram a R$ 5,87 bilhões, uma alta de 52,9% em relação ao intervalo anterior, quando foram liberados R$ 3,84 bilhões.

Crédito para o Nordeste

No conjunto dos estados nordestinos, as aprovações de crédito somaram R$ 18,08 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, crescimento de 62,7% em relação aos R$ 11,11 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

A infraestrutura liderou a distribuição dos recursos, com R$ 9,93 bilhões. Comércio e serviços receberam R$ 3,35 bilhões; indústria, R$ 2,55 bilhões; e agropecuária, R$ 2,24 bilhões.

As MPMEs concentraram R$ 9,47 bilhões em aprovações, mais que o dobro do volume registrado nos nove primeiros meses de 2025, de R$ 4,41 bilhões.

Considerando o intervalo entre 2023 e setembro de 2026, o crédito aprovado para o Nordeste alcançou R$ 71,71 bilhões, avanço de 84% em comparação com os R$ 38,96 bilhões registrados entre 2019 e setembro de 2022.

Resultados nacionais

Em âmbito nacional, o BNDES aprovou R$ 190,5 bilhões em crédito entre janeiro e setembro de 2026, crescimento de 35% em relação ao mesmo período de 2025. Os maiores avanços ocorreram nos setores de infraestrutura, com alta de 94% e R$ 75,7 bilhões em aprovações, e agropecuária, que somou R$ 42,9 bilhões, aumento de 20%.

No período, os desembolsos da instituição chegaram a R$ 135,9 bilhões, crescimento de 33% na comparação anual. As consultas por financiamento também avançaram 32%, alcançando R$ 348,8 bilhões.

O banco registrou lucro líquido de R$ 20,3 bilhões nos primeiros nove meses do ano, alta de 18% em relação a 2025. Já o lucro recorrente foi de R$ 12,3 bilhões, crescimento de 10%.

Os ativos da instituição atingiram R$ 1,096 trilhão, enquanto o patrimônio líquido chegou a R$ 191,9 bilhões. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 0,05%, segundo os dados divulgados pelo banco.

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