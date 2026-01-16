A- A+

BRASIL Crédito do Trabalhador supera R$ 101 bilhões em empréstimos consignados O Crédito do Trabalhador permite que trabalhadores celetistas, domésticos, rurais, empregados de microempreendedores individuais (MEI) e diretores não empregados com direito ao FGTS solicitem o crédito

O Ministério do Trabalho anunciou nesta sexta-feira, 16, que o Crédito do Trabalhador superou os R$ 101 bilhões em empréstimos consignados. Foram 17,044 milhões de contratos firmados desde o lançamento em 21 de março do ano passado. Foram 8,523 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa.

Segundo a Pasta, o valor médio dos empréstimos concedidos é de R$ 11.895,36, com parcelas mensais em torno de R$ 245,90. A taxa média de juros praticada pelo programa ficou em 3,2% ao mês.

"O programa é um sucesso. Ele democratizou o acesso ao crédito e passou a atender trabalhadores e trabalhadoras que recebem um ou dois salários mínimos, que antes estavam excluídos desse mercado", disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Segundo ele, uma parcela expressiva dos empréstimos foi para pessoas com renda de até quatro salários mínimos.





O Crédito do Trabalhador permite que trabalhadores celetistas, domésticos, rurais, empregados de microempreendedores individuais (MEI) e diretores não empregados com direito ao FGTS solicitem o crédito. A modalidade permitiria substituir dívidas com juros elevados por crédito consignado com taxas mais baixas

Marinho afirmou que não haverá tolerância com juros altos no programa: "Não vamos permitir juros altos. Com o programa, trabalhadores e trabalhadoras estão conseguindo sair das mãos do agiota e de modalidades de crédito extremamente onerosas, como o CDC, o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, que cobram, em média, 11,2% ao mês."



