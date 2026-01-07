A- A+

agricultura Crédito fundiário do BNB facilita compra de imóveis rurais por agricultores familiares Em Pernambuco, as operações do programa já somam R$ 87 milhões, beneficiando 336 famílias e possibilitando a aquisição de 3.974 hectares

Os agricultores familiares que desejam adquirir imóveis rurais ou realizar benfeitorias em seus bens podem solicitar o crédito fundiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), do Governo Federal e repassado pelo Banco do Nordeste (BNB). Só em 2025, foram beneficiadas 830 famílias com a liberação de R$ 184 milhões para a iniciativa.

Em Pernambuco, as operações do programa somaram R$ 87 milhões em 2025, beneficiando 336 famílias e possibilitando a aquisição de 3.974 hectares.

Com isso, os produtores passaram a ser donos de cerca de 11.190 hectares, garantindo acesso a unidades produtivas próprias, condição essencial para geração de renda, fortalecimento da agricultura e melhoria da qualidade de vida no campo.

Os financiamentos podem cobrir até 100% do valor do imóvel, com teto de R$ 293 mil. As taxas de juros variam entre 0,5% e 4% ao ano, e o prazo para pagamento pode chegar a 25 anos, incluindo até 36 meses de carência. Os recursos são provenientes do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Como acessar

Para acessar o crédito, o agricultor deve apresentar um projeto elaborado com apoio de uma entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) credenciada. Todo o processo pode ser acompanhado pelo sistema digital Obter Crédito Fundiário, que reúne as etapas de análise, aprovação, envio de documentos e correções de pendências.

Confira a cartilha com o passo a passo.

Depois de apresentada, a proposta é analisada pela Unidade Técnica Estadual e, em seguida, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Com a aprovação, o banco realiza o cadastro, formaliza o contrato e libera os recursos. Para orientar os interessados, o BNB disponibiliza uma cartilha com o passo a passo no portal do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Os números mostram a expansão do programa. O total de famílias atendidas saltou de 388, em 2024, para 830 no ano passado, crescimento de 114%. O volume de recursos contratados passou de R$ 57,6 milhões para R$ 184,4 milhões, alta de 219%. O aumento do acesso ao crédito também ampliou a área adquirida: foram 6.155 hectares em 2024 e 11.190 hectares em 2025 - o equivalente a 110 km², cerca de um terço da área de Fortaleza (CE).

Para o presidente do BNB, Wanger de Alencar, o PNCF cumpre papel decisivo no desenvolvimento regional. “O imóvel rural é muito mais do que um lugar para morar. Para a agricultura familiar, representa área de produção e criação, capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social dessas pessoas”, afirma.

