INCENTIVOS Crédito rural será tema de seminário promovido pelo Instituto Agronômico de Pernambuco Evento, nesta quinta-feira (22), das 8h às 15h30, na sede do IPA, contará com a participação de cerca de 200 técnicos do instituto

Será realizado nesta quinta-feira (22), na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), na Avenida General San Martin, 1371, bairro do Bongi, o I Seminário Estadual de Crédito Rural, que tem o objetivo de promover a retomada do crédito rural no estado de Pernambuco.

O evento, das 8h às 15h30, contará com a participação de cerca de 200 técnicos do IPA de todas as regiões de Pernambuco e representantes de instituições financeiras (Banco do Nordeste e Banco do Brasil) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que irão proferir palestras e debates sobre o tema.

O objetivo é ampliar o acesso dos pequenos produtores(as) às linhas de crédito para impulsionar a produção agropecuária do estado.

Programação:

8h - Mesa de Abertura

8h30 - Desafi­o para o Crédito Rural em PE

Palestrante: Francisco Dantas – diretor de Extensão Rural do IPA

9h - Comitês Territoriais do Plano Safra da Agricultura Familiar Ministério do Desenvolvimento Agrário / MDA

Palestrante: Caetano De Carli

9h30 - Crédito e Agroindústria União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES

Palestrante: Antônio Souza

10h - Projetos de Financiamento e Linhas de Crédito Banco do Nordeste - BNB

Palestrante: Fábio Henrique

10h30 - Projetos de Financiamento e Linhas de Crédito Banco do Brasil – BB

Palestrante: Milton Júnior

11h – Debate

12h – Almoço 13h30

13h30 - Continuação do debate

15h30 – Intervalo

15h45 - Reunião Interna – IPA

