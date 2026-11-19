A- A+

avanço Cresce número de empreendedores pretos e pardos em Pernambuco Pessoas pretas e pardas representam mais de 60% dos empreendedores pernambucanos, mas ainda enfrentam desigualdades de rendimento e formalização, segundo dados do DataSebrae

O Dia da Consciência Negra no Brasil, celebrado nesta sexta-feira (20), é também uma oportunidade para destacar a participação desse grupo no empreendedorismo. No segundo trimestre de 2026, o empreendedorismo negro avançou 2,7% em Pernambuco em relação ao primeiro: são 18,3 mil novos donos de negócios no período, chegando ao total de 681,7 mil.

O número representa mais da metade do total de 1,1 milhão de empreendedores em Pernambuco. No estado, dados do DataSebrae - compilados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - revelam que, no quarto trimestre de 2025, os empreendedores negros representavam 62,5% do total de donos de negócios do estado, enquanto os brancos correspondiam a 36,7%.

Na comparação entre o segundo trimestre de 2026 e o primeiro trimestre de 2012, início da série histórica, o número de donos de negócios negros no estado cresceu 5,7%. No mesmo período, a participação desse grupo no total de empreendedores aumentou três pontos percentuais.

Atualmente, apenas 13% da população negra do estado é dona do próprio negócio, percentual inferior à média nacional, de 16,1%.

Gênero

No recorte por gênero, os homens representam 69,6% dos empreendedores negros em Pernambuco, percentual que se mantém relativamente estável desde o início da série histórica, no primeiro trimestre de 2012. Já as mulheres correspondem a 30,4% desse universo, segundo dados do segundo trimestre de 2026.

Rendimento

Apesar dos avanços no empreendedorismo, a desigualdade de rendimentos entre negros e brancos ainda é expressiva em Pernambuco. No segundo trimestre de 2026, os empreendedores brancos registraram rendimento médio de R$ 4.210,05, valor 86,2% superior ao dos negros, que receberam, em média, R$ 2.261,30.

Embora ambos os grupos tenham apresentado crescimento desde o início da série histórica, no primeiro trimestre de 2012, a alta foi maior entre os brancos (32,8%) do que entre os negros (21,6%).

Formalização e escolaridade

Formalização e qualificação dos empreendedores ainda são desafios, especialmente para pretos e pardos. Em Pernambuco, apenas 20,3% dos negócios liderados por essa população estavam formalizados até o segundo trimestre de 2026. Este cenário também se repete nacionalmente: no mesmo período, somente 26% dos empreendedores negros estavam formalizados no país.



Já em relação à escolaridade, 16,2% dos empreendedores pernambucanos negros tinham superior incompleto ou mais, 38,3% possuíam o ensino médio completo e 28,8% tinham o fundamental incompleto.



Setores

Considerando os setores, Serviços é o segmento que lidera os negócios no empreendededorismo negro em Pernambuco, sendo responsável por 46,2% dos negócios, seguido pelo Comércio 22,9% e pela Agropecuária (11,1%). Os menores índices foram registrados na Indústria (10%) e na Construção (9,7%).

Veja também