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Negócios Cresce oferta de biometano em Pernambuco com nova planta da Gás Verde Unidade de Igarassu atenderá grandes indústrias e frotas em um raio de 150 km

Em dezembro, a Gás Verde, maior produtora de biometano da América Latina, conclui as obras de sua primeira planta de biometano no Nordeste, localizada em Igarassu (PE). A unidade começa a operar no início de 2027com capacidade de produção de 45,7 mil m³ por dia, podendo atender empresas situadas em um raio de 150 quilômetros, incluindo polos industriais e logísticos de municípios como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Paulista, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Goiana e Belo Jardim.

Mais de 60% da produção da nova unidade já foi negociada, o que mostra a crescente demanda das empresas por alternativas de suprimento de energia com menor emissão de gases de efeito estufa na região.

Parte da produção de biometano já foi negociada para a Mondelēz Brasil, que irá utilizar o biometano em sua fábrica de Vitória de Santo Antão (PE), integrando o combustível renovável em seu mix de abastecimento. A montadora Stellantis, que já usa biometano em sua fábrica do Rio de Janeiro, ampliou contrato com a Gás Verde para suprimento de biometano para a fábrica de Goiana.

A expansão da oferta de biometano no estado ocorre em um momento de discussão sobre novas oportunidades para o mercado de combustíveis renováveis. No dia 5 de novembro, Pernambuco recebe a 7ª edição do Circuito Biogás nos Estados, promovido pela Associação Brasileira do Biogás e do Biometano (ABiogás), com apoio da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI/UPE) e patrocínio da Gás Verde. O encontro reunirá representantes do setor público, empresas e especialistas para debater caminhos para ampliar a produção e o consumo de biogás e biometano no estado e no Nordeste.

Além do uso industrial, o biometano pode abastecer caminhões, ônibus e veículos leves para operar com o biocombustível, em substituição a fontes fósseis como diesel, gasolina e gás natural veicular (GNV). A aplicação amplia as alternativas para empresas que buscam reduzir as emissões não apenas em seus processos produtivos, mas também nas operações de transporte, distribuição e logística.

A Gás Verde já fornece biometano para grandes companhias de diferentes segmentos, como Ambev, Mondelez, Ternium, Nestle, Saint-Gobain, Vesuvius, Knauf, Stellantis, L’Oréal Brasil e Henkel. Esses dois últimos ampliaram o uso do biocombustível para além das suas fábricas.

A L’Oréal conta com um ponto de abastecimento dedicado em Jarinu (SP), voltado ao abastecimento de 100% de sua frota dedicada. Já a Henkel dispõe de um ponto de abastecimento para atender caminhões utilizados na entrega de produtos aos clientes em São Paulo.

“A expansão do biometano cria oportunidades para descarbonizar diferentes atividades econômicas, da indústria ao transporte de cargas. Nossa planta em Igarassu permitirá ampliar a oferta de um combustível renovável para empresas da região, oferecendo uma solução para reduzir emissões nos processos industriais e na logística. Queremos ampliar o acesso a alternativas energéticas que apoiem as metas de sustentabilidade e amplie a competitividade das empresas”, afirmou Eduardo Lima, diretor Comercial da Gás Verde.

Com investimento de R$ 90,2 milhões, a unidade de Igarassu integra a estratégia de expansão da Gás Verde. A companhia, maior produtora de biometano da América Latina, possui duas plantas em operação, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com produção conjunta de 180 mil m³ por dia, e planeja ampliar sua capacidade para 650 mil m³ diários nos próximos anos, com novos projetos em seis estados.

A expansão ocorre em um momento de avanço do marco regulatório do setor, com a regulamentação da Lei do Combustível do Futuro e a definição de mecanismos para ampliar a participação do biometano no mercado de gás natural. A evolução das regras, combinada à demanda por soluções de menor emissão, pode favorecer novos investimentos e ampliar as possibilidades de contratação do combustível por indústrias e operadores de frotas.

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