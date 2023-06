Cresce perspectiva de consumo em junho, mas cenário para 2023 é desafiador em Pernambuco

A- A+

A economia pernambucana enfrenta um cenário desafiador para 2023, mesmo com sinais positivos de melhora na perspectiva de consumo em junho. De acordo com o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), divulgado pela Fecomércio-PE, houve um aumento de 0,4% em Pernambuco, enquanto o Brasil teve uma variação de 0,7% no mesmo período.

A pesquisa realizada pela Fecomércio Pernambuco aponta indícios de melhora associados à avaliação do emprego, renda, nível de consumo atual e perspectiva de consumo. Em relação ao emprego, 22% dos pernambucanos se sentem mais seguros em comparação com o ano passado. Entre aqueles com renda superior a 10 salários mínimos, esse número é de 38,2%, enquanto 36,3% dos entrevistados com renda até 10 salários mínimos se sentem nas mesmas condições. A perspectiva profissional está dividida entre aqueles que esperam uma melhora (34%), uma piora (33,1%) e os que não sabem (33%). É importante ressaltar que a insatisfação em relação à perspectiva profissional reflete a alta taxa de desemprego em Pernambuco, que é a segunda maior do país, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O crescimento da perspectiva de consumo, concretizando-se, ajuda, principalmente, a aquecer o comércio pernambucano, aumentar as receitas das empresas e beneficiar seus fornecedores. Incentiva a contratação de funcionários para suprir a nova demanda e encoraja novos investimentos, como a ampliação das instalações e a oferta de novos produtos. Além disso, estimula o empreendedorismo local” explica o economista da Fercomércio-PE, Rafael Lima.

A população de menor renda enfrenta maiores desafios em relação ao emprego e à estabilidade profissional. Por outro lado, a população de maior renda se beneficia de uma maior qualificação e escolaridade, o que aumenta as chances de conseguir empregos com melhores condições e segurança.

Em relação à renda, houve um sentimento positivo nos últimos meses, especialmente entre aqueles com salários mais altos. No entanto, o acesso ao crédito se tornou mais difícil para a população de menor renda, o que pode influenciar as perspectivas de consumo. A pesquisa mostra que 48,4% das famílias com renda até 10 salários mínimos estão comprando menos em comparação com o ano passado, enquanto 46,8% da população com renda acima de 10 salários mínimos estão comprando mais.

O cenário de consumo em Pernambuco para o próximo ano é desafiador. Cerca de 42,3% das famílias de menor renda indicaram um consumo menor do que no ano anterior, enquanto 45,9% das famílias com renda superior a 10 salários mínimos esperam um consumo igual ao do ano passado. Essa perspectiva reflete não apenas a desigualdade de renda no estado, mas também antecipa um ambiente desafiador para as empresas do setor de comércio e serviços.

Veja também

Títulos Investimentos no Tesouro Direto somam R$ 4,31 bilhões em maio