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Mercado Financeiro

Crescimento do PIB de 2026 passa de 1,75% para 1,72%; 2027 passa de 1,15% para 1,02%

Levando em conta apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária seguiu em 1,00%

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Crescimento do PIB de 2026 passa de 1,75% para 1,72%; 2027 passa de 1,15% para 1,02%Crescimento do PIB de 2026 passa de 1,75% para 1,72%; 2027 passa de 1,15% para 1,02% - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,75% para 1,72%, na quinta redução seguida Um mês antes, era de 1,83%. Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,70% para 1,71%.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,15% para 1,02%, na também na quinta redução consecutiva. Levando em conta apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária seguiu em 1,00%.

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As medianas do mercado estão abaixo das projeções do Banco Central, de 1,8% para 2026 e 1,4% para 2027, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 permaneceu em 1,80%. Há um mês, era de 1,81%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 87ª semana seguida.
 

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