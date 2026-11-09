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Crescimento do PIB de 2026 passa de 1,76% para 1,75%, aponta Focus

A mediana para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,20% para 1,15%

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Crescimento do PIB de 2026 passa de 1,76% para 1,75%, aponta FocusCrescimento do PIB de 2026 passa de 1,76% para 1,75%, aponta Focus - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 oscilou de 1,76% para 1,75%. Um mês antes, era de 1,85%. Considerando apenas as 68 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa seguiu em 1,70%.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,20% para 1,15%, na quarta redução consecutiva. Levando em conta apenas as 68 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária permaneceu em 1,00%

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As medianas do mercado estão abaixo das projeções do Banco Central, de 1,8% para 2026 e 1,4% para 2027, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 seguiu em 1,80%. Há um mês, era de 1,83%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 86ª semana seguida.

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