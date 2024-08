A- A+

pib Crescimento do PIB pode estimular mercado de brindes Com mais dinheiro entrando, muitos negócios reforçam o seu departamento de marketing e veem na entrega de brindes uma forma de consolidar e divulgar a marca

O Ministério da Fazenda prevê que o Brasil fechará o ano de 2024 com crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), termo correspondente à soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país.

A estimativa consta no boletim macrofiscal disponibilizado em 18 de julho.

De acordo com o ministério, os principais fatores ligados ao crescimento do PIB são as vendas no varejo e a crescente demanda por serviços prestados às famílias.

O boletim cita ainda a geração de novos postos de trabalho e condições menos restritivas de crédito.

É comum que, diante de notícias como essa, diferentes setores da economia criem expectativa com aumento nas vendas. Erick Badanai, cofundador da Zen Brindes (empresa de brindes personalizados), traz um exemplo dessa tendência.

"O PIB tem relação com todos os negócios. Ele gera mais empregos e a economia gira. Em tempos de crescimento econômico, as empresas têm mais recursos para investir em feiras e eventos como forma de expandir seus negócios e alcançar novos clientes. Isso, geralmente, aumenta a demanda por materiais promocionais, incluindo brindes personalizados", analisa Badanai.

Há ainda o fato de que com mais dinheiro entrando, muitos negócios reforçam o seu departamento de marketing e veem na entrega de brindes uma forma de consolidar e divulgar a marca.

Já quando o cenário econômico não é favorável, ocorre o contrário. As empresas tendem a fazer menos eventos como contenção de custos e cortam investimentos em brindes, explica o empresário.

"Monitorar os dados econômicos pode ajudar as empresas de brindes a antecipar mudanças na demanda e ajustar suas estratégias de vendas de acordo com as previsões", alega.

Mercado de brindes personalizados

Badanai explica que o mercado de brindes personalizados é bastante competitivo e atende desde grandes empresas e multinacionais até pequenos negócios.

"Brindes são usados há muitas décadas para ações de marketing e endomarketing", resume. É o caso, por exemplo, de uma empresa de produtos odontológicos que organiza um congresso corporativo voltado para profissionais da área e decide investir em brindes especiais que os participantes receberão ao final do evento

Da mesma forma, é comum que companhias também tenham essa preocupação ao realizar eventos internos, voltados para seus próprios colaboradores, diz Badanai.

Os itens que os clientes buscam são os mais variados e incluem desde os mais tradicionais como mochilas, canecas, chaveiros, garrafas e squeezes até outras opções como kits de churrasco, umidificadores, fones personalizados e chapéus.

Na visão de Badanai, o que as pessoas mais procuram são brindes que sejam, ao mesmo tempo, funcionais e esteticamente agradáveis Muitas companhias veem esses itens como uma forma de reforçar o posicionamento da marca, criar uma experiência com o público-alvo e marcar uma ocasião especial.

