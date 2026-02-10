A- A+

CASO MASTER Crescimento exponencial do Master foi estancado com Galípolo no BC, afirma Haddad O ministro, no entanto, não quis responder se ele avalia que houve negligência de Roberto Campos Neto no caso Master

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que o crescimento exponencial do Banco Master foi "estancado" por Gabriel Galípolo quando este assumiu a presidência do Banco Central.

"O fato concreto é que o Banco Master, até 2024, teve um crescimento exponencial, que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse. Porque se deparou com uma situação muito preocupante, em relação ao que se verificava ali sobre isso", disse, ao participar da CEO Conference Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo.

Haddad, entretanto, não quis responder se ele avalia que houve negligência de Roberto Campos Neto no caso Master.

Aproveitou para elogiar a Receita Federal, dizendo que foi o órgão que "estourou" a Reag, e o Master estava envolvido.

O ministro da Fazenda disse que, durante a crise do Master, Galípolo ligou algumas vezes para ele pedindo votos no CMN sobre alterações no Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

"Ao longo desses últimos meses, o Galípolo me ligou algumas vezes pedindo voto da Fazenda e do Planejamento para determinados atos que tinham que ser validados pelo CMN em relação ao FGC", declarou Haddad.

De acordo ele, é necessária uma reforma mais estrutural do FGC porque ninguém quer passar por outro "aperto". Segundo Haddad, técnicos do BC estão conversando para chegar a um consenso sobre o tema.

"Uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque efetivamente ninguém quer passar por esse aperto outra vez. Ou seja, a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa que colocou muita coisa em risco", disse o ministro.



