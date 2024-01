Criação de emprego nos EUA cresce em dezembro com 216.000 postos

A- A+

O mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrou, em dezembro, muito mais sólido do que o previsto, com a criação de 216.000 vagas, ante 173.000 em novembro, de acordo com números divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (5).

Este número está bem acima dos 162.000 novos postos esperados pelos analistas, segundo consenso do site briefing.com.

A taxa de desemprego se mantém sem alteração, em 3,7%.

